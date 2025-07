Dos perros pitbull atacan a luchador de Muay Thai, él logra inmovilizarlos con sus artes marciales

Un experto en Muay Thai identificado como Ernesto Chaves, de 33 años de edad, fue atacado por dos perros de raza pitbull en calles de Brasil el pasado domingo 31 de junio, lo que le ocasionó varias heridas pero logró contenerlos e inmovilizarlos gracias a sus conocimientos en artes marciales.

Los hechos ocurrieron en la calle en Ponta Porá, en el estado de Mato Grosso do Sul en Brasil, los animales llegaron con Chaves sin previo aviso, uno le mordió la pierna y el otro intentó atacarlo en el cuello, uno de los perros le provocó una herida en la pantorrilla derecha, en uno de sus brazos y la fractura de un dedo, de acuerdo con medios locales.

La lucha duró aproximadamente cinco minutos hasta que Chaves logró inmovilizar a los animales, como se muestra en un video grabado por testigos.

"Quiero denunciar esto. He salido a correr este domingo y dos pitbulls me han atacado. "Si no fuera por mi entrenamiento, quizás no estaría aquí, podría haber sido un niño”.