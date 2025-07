Claudia Sheinbaum ironiza al PAN sobre su denuncia contra Vector Casa de Bolsa: "A lo mejor ellos tienen pruebas"

Tras la denuncia del PAN contra Vector, la presidenta Claudia Sheinbaum ironizó contra los blanquiazules: a lo mejor ellos tienen pruebas. En la Mañanera de este 1 de julio, la mandataria reiteró que ni el Departamento del Tesoro de Estados Unidos les ha entregado pruebas.

“A lo mejor ellos tienen pruebas, ¿verdad?, porque para presentar una denuncia, se necesitan pruebas, y justamente lo que nosotros estamos planteando es que no hay pruebas para poder actuar desde México

“(...) es propaganda de ellos, porque no tienen pruebas, si las pruebas que enviaron del Departamento del Tesoro no representaba prueba alguna”, afirmó en Palacio Nacional.

PAN denuncia a Vector Casa de Bolsa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. Es por ello que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN presentó este lunes una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento, en contra de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y de su titular, Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Jorge Romero justifica denuncia

Desde las oficinas de la FGR, el presidente nacional, Jorge Romero, explicó que la denuncia se presenta con base en información oficial del gobierno de Estados Unidos, y no en rumores ni especulaciones.

“Consistente que, la Casa de Bolsa, es decir, la institución financiera propiedad de quien titulaba la entonces Jefatura de la Oficina de la Presidencia del anterior sexenio, está siendo denunciada, está siendo imputada, por lavado de dinero al narcotráfico en este país.”

Desde @AccionNacional presentamos una denuncia formal contra Vector Casa de Bolsa y Alfonso Romo por presunto lavado de dinero.



No basta con discursos del oficialismo: exigimos se sepa la verdad.



La ley debe aplicarse sin excepciones. ??uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/0rSyxQ4WUy — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) July 1, 2025

“Y nosotros venimos a decirlo hoy con toda claridad, esto no es una ocurrencia del PAN, no se le está ocurriendo a la oposición en México, nosotros con base en esa noticia criminal, estamos generando esta denuncia de acuerdo a lo que dijeran instituciones gubernamentales de Estados Unidos, esto no es una columna, no es un tuit que a alguien se le ocurrió, es una imputación directa del Departamento del Tesoro, del gobierno de Estados Unidos”, sostuvo.

