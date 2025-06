Por 5 colmenas de abejas se interrumpen los trabajos de mantenimiento en el Ángel de la independencia de Tepic

Esta mañana iniciaría las obras de restauración del Ángel de la Independencia de Tepic, trabajos que realizaría el Ayuntamiento de Tepic; sin embargo, de manera oficial se informó que se posponía la labor.

Todo esto derivado de la presencia de al menos cinco colmenas de abejas al interior del monumento, por lo que removerlo podría ser un peligro para los presentes.

"Nos reportan que se ven un grupo de abejas y que no los dejaron trabajar a las personas que iban a hacer las maniobras, en este sentido nos presentamos inmediatamente y subimos el personal de Protección Civil debidamente protegidos y equipados para checar para ver si efectivamente había abejas, detectamos que adentro de la estructura se visualiza por lo menos cinco colmenas ya bien formadas que tienen por los menos uno o dos años formándose, son creadores de miel, no africanizadas no podemos darle otro trato que la reubicación debido a su polinización" declaró Norberto Mondragón director de Protección Civil de Tepic.

Buscan establecer mejores condiciones para el trabajo d elos obreros. FOTO: Adonaí Durán.

Podrían ser decenas de miles de abejas en el monumento de Nayarit

Cada colmena puede tener entre 60 mil y 80 mil abejas quiere decir que es una colonia muy grande según las palabras del director y que se tiene que considerar y vender cualquier obra para no lastimarlas en su reubicación y tampoco interrumpir su proceso de polinización.

Desde hace cuatro años el gobierno de Tepic tiene un santuario de abejas ubicada en la colonia Cuauhtémoc de la misma ciudad, ahí se han destinado varias colonias de abejas que han podido continuar su ciclo de manera normal y natural.

Los trabajos serán renovados cuando se termine la evacuación de las abejas. FOTO: Adonaí Durán

Reubicarán a las abejas y luego continuarán con la renovación del Ángel de la Independencia

"Es un proceso bastante complicado porque hay que subir de nuevo e identificar a las reinas de cada colmena, pueden ser uno o dos o más y una vez que se captura, la implantamos en la caja apicultora todas las abejas obreras se van a buscar a su reina es cuando se hace la reubicación. Puede tardar una hora dos horas o un día porque necesitamos identificar cuántas reinas hay en esas colonias" declaró el experto de Protección Civil.

Hasta el momento se desconoce cuándo se retomarán los trabajos de la colocación de las alas del Ángel, así como la restauración de la zona peatonal de ese espacio que había anunciado el gobierno municipal y tendría una inversión cercana a los cinco millones de pesos.