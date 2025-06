La SEP marca un NUEVO puente para el Ciclo Escolar 2025-2026, no habrá clases este día

Este 9 de junio se dio a conocer el calendario del nuevo Ciclo Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que tendrá inicio el próximo 1 de septiembre de este año, y una de las primeras búsquedas que se hace sobre el tema es acerca de cuántos puentes y días festivos tendrá ese periodo escolar.

Este calendario aplica para todas las alumnas y alumnos de educación básica, es decir de preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas, como privadas adscritas al Sistema Educativo Nacional. La publicación de este calendario oficial de la SEP se hizo mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se puede consultar dando click aquí.

Habrá un nuevo puente de la SEP en el Ciclo Escolar 2025-2026

El calendario que se dio a conocer hoy, al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, indica que habrá nueve suspensiones de clases, a lo largo de todo el periodo entre ella destaca un nuevo puente, pues no habrá clases el lunes 2 de febrero, sin embargo no es como tal un nuevo puente, pues ese día no habrá clases en conmemoración del 5 de febrero que este 2025 cae en jueves, por lo que se recorre el día festivo.

Se contemplan 9 suspensiones de labores que son:

16 de septiembre: Día de la Independencia de México

17 de noviembre: conmemoración de la Revolución Mexicana

25 de diciembre: Navidad

1 de enero: Año Nuevo

2 de febrero: conmemoración del Día de la Constitución Mexicana

1 de mayo: Día del Trabajo

5 de mayo: Batalla de Puebla

15 de mayo: Día del Maestro

Calendario oficial del próximo inicio de clases. Foto: SEP

¿Qué otros días no habrá clases en el Ciclo Escolar 2025-2026 de la SEP?

Cómo es bien sabido, el calendario escolar incluye los días en que se realizan sesiones de Consejo Técnico, fechas en que se suspenden las clases y por lo tanto los alumnos y alumnas no van a la escuela. En este periodo 2025-2026 cae en las siguientes fechas: