FGR pide a la Corte aplazar debate del caso Wallace, acusada recibió sentencia de 78 años

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría aplazar la revisión del caso de Juana Hilda González Lomelí, sentenciada a 78 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda.

La semana pasada, la Primera Sala del máximo tribunal recibió un impedimento para que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien plantea amparar a Juana Hilda y que se ordene su inmediata libertad, no siga conociendo del caso.

En el acuerdo publicado por la Sala no se especifica quién promovió el impedimento, pero se indica que la Fiscalía General de la República solicitó que se aplace el debate del caso.

Otro ministro atenderá el impedimento planteado y elaborará un proyecto que será votado por los otros integrantes de la Sala para definir si Gutiérrez Ortiz Mena puede o no seguir conociendo del asunto.

El caso está programado para ser resuelto el próximo miércoles y de acuerdo con el proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena, el Estado no logró demostrar que las “confesiones” de Juana Hilda en 2006 fueron obtenidas respetando su derecho absoluto a no ser sometida a tortura, por lo que esa y otras pruebas deben invalidarse y ella tiene que quedar en libertad.

La mujer fue detenida en 2006 y sentenciada por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

“Esta Primera Sala considera que, en el caso, los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público no son suficientes para demostrar la participación de Juana Hilda González Lomelí en el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda…"

“Esto es así, pues la acusación en su contra no se sostiene sin las declaraciones que Juana Hilda rindió ante el Ministerio Público, cuando se encontraba en un centro de arraigo, antes de ser puesta a disposición del juez, y no hay elementos suficientes para concluir que esas “confesiones” fueron emitidas de manera libre y voluntaria, y no bajo tortura psicológica, coacción e intimidación, por lo que no pueden ser tomadas en consideración”, señala el proyecto.