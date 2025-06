Despensas del Bienestar: ¿Cuándo comienza el registro presencial? | FECHA y REQUISITOS

Este 10 de junio se darán a conocer los nombres de las personas beneficiarias del programa social Alimentación para el Bienestar, en el Estado de México. Desde este martes y hasta el próximo viernes 13 de junio, aquellas personas que sean publicadas en estos resultados por parte de la Secretaría del Bienestar estatal, continuarán de manera presencial el proceso para recibir esta canasta alimentaria.

Mujeres de entre 50 y 64 años que radiquen en el Estado de México y se encuentren en condición de pobreza, pobreza extrema o en carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad, son candidatas para incorporarse a este programa social del que ya hubo un pre registro en meses anteriores, concluyendo éste el pasado 20 de mayo.

Si eres de las afortunadas cuyo nombre se publique entre el 10 y el 13 de junio, entonces deberás estar atenta a esta información, para que sepas cuándo tienes que estar de forma presencial y recibir de esta manera las Despensas del Bienestar.

Crédito: Alimentación para el Bienestar.

¿Cuándo comienza el registro presencial para las Despensas del Bienestar?

El registro presencial para las Despensas del Bienestar, del programa Alimentación para el Bienestar, comienza de manera inmediata, una vez que terminen de publicarse los resultados de quienes fueron elegidas para recibir estas canastas básicas.

Para este proceso presencial, y una vez que haya sido confirmado tu nombre como elegida para recibir las despensas, deberás acudir directamente a los Módulos del Bienestar, desde el viernes 13 de junio hasta el lunes 23 del mismo mes.

En caso de que no ubiques tu módulo, no te preocupes, porque podrás hacerlo a través de este link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/. Ahí deberás ingresar la entidad en la que vives y el municipio al que perteneces; después elegir la opción "No soy un robot" y continuar con los datos que te soliciten en el sitio.

Crédito: Alimentación para el Bienestar.

¿Qué requisitos me solicitarán de manera presencial?

Ya en el Módulo del Bienestar y teniéndolo bien ubicado, deberás presentar los siguientes documentos en copia y original:

Folio de prerregistro

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 6 meses

Formato Único del Bienestar completamente lleno

En caso de que no puedas acudir al registro presencial, deberá presentarse un representante mayor de edad con estos documentos, además de los que ya te enlistamos hace unos momentos:

Carta Poder

Certificado de salud expedido por una institución oficial que acredite lo que impide que la persona acuda de forma presencial.

Será en estos módulos que puedas finalizar el registro a las Despensas del Bienestar una vez que hayas comprobado que fuiste de las elegidas para ser beneficiaria de este programa y así recibir tu Canasta Alimentaria.