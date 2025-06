Confirma Claudia Sheinbaum asistencia al G7; reunión con Donald Trump, probable, dice

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó su asistencia a la cumbre del G7 en Canadá, donde es probable que se reúna con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En la Mañanera de este 9 de junio, la mandataria adelantó que estará en la cumbre en la que participan Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

“Ya decidí que sí voy al G7, me informa el Canciller que el 16 en la tarde son las reuniones bilaterales y el 17 es la Asamblea, la reunión, estaría por allá, me voy a ir en avión comercial, no hay avión directo, hay que hacer transbordo, ya les informaría qué día estaría saliendo y qué día estaría regresando”, explicó desde Palacio Nacional.