Suman 35 mexicanos detenidos en Los Ángeles por protestas contra redadas migratorias del ICE

Este domingo 8 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que son 35 los mexicanos detenidos en Los Ángeles, California, quienes ya reciben atención consular, al tiempo que llamó a que se respeten los derechos humanos y a la no violencia durante las manifestaciones.

“Y siempre un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación, ninguna. El secretario de Relaciones Exteriores entró ayer en contacto con el embajador de los Estados Unidos; nuestro embajador allá en Estados Unidos también con las autoridades de Estados Unidos y siempre las mexicanas y los mexicanos van a tener nuestro apoyo y nuestra demanda para que se respeten siempre los derechos humanos de los mexicanos”, remarcó durante la inauguración del Hospital de la Niñez Poblana IMSS-Bienestar, en San Andrés Cholula, Puebla.

La mandataria mexicana expresó que las y los paisanos son personas de bien, y no criminales.

Dijo que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente para que la red consular brinde todo el apoyo que se requiere. Destacó el aporte de los mexicanos para el desarrollo de ciudades estadounidenses como Los Ángeles.

“Por ejemplo hay muchos poblanas y poblanos que viven en Nueva York, le dicen PueblaYork porque Nueva York no sería lo que es si no fuera por los poblados que están allá. Los Ángeles California no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que están allá. Migran por necesidad y desde allá envían recursos a sus familias.