Padres de familia piden el regreso de las maestras despedidas en Campeche por tomar en horario escolar

La Secretaría de Educación de Campeche anunció la destitución de la directora, la secretaria administrativa y a una intendente del jardín de niños 'Esther Rodríguez Meza', situado en la colonia Obrera de Ciudad del Carmen, después de que se viralizó un video que capturó el momento en que las tres empleadas consumían bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del plantel educativo, un hecho que generó indignación y preocupación en la comunidad.

La destitución de las tres empleadas generó una reacción negativa entre los padres de familia del jardín de niños, manifestando su desacuerdo, argumentando que la medida era exagerada y solicitando el regreso de las trabajadoras

El usuario de Facebook Alain Pinelo compartió en redes sociales testimonios de madres de familia, quienes aseguran que la nueva jefa de departamento, a quien llaman “Gretty” es una persona prepotente y déspota. Además, aseguran que ellos no tenían acceso a los videos que han circulado en redes sociales, por lo que tampoco escribieron alguna carta de quejas.

Padres de familia señalaron que una de las personas involucradas en el consumo de alcohol tiene parentesco con la supervisora de la zona 027, identificada como Aurora Ceh Reyna, por lo que se alegó que la supervisora estaba al tanto de la situación antes de que se hiciera pública, lo que generó suspicacias sobre un posible encubrimiento.

Sin embargo, en redes sociales Ceh emitió un comunicado en el que aclara que no hubo ninguna investigación y concluye que los hechos tienen un fondo político, así como que la difusión del vídeo viola artículos del Código Penal Federal, la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“MENTIRA!!! No hubo tal investigación!! Se dejaron llevar por chismes e intrigas, eso no es de la nueva escuela mexicana, dictaminaron en 15 días cuando hay muchísimas y peores faltas en todo el estado y en un sin fin de escuelas y no pasa nada, esto tiene FONDO POLITICO”