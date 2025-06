¡Les dieron con todo! Pasajeros desarman y someten a golpes a asaltantes en microbús: VIDEO

Dos presuntos delincuentes fueron desarmados y golpeados luego de intentar despojar de sus pertenencias a un grupo de personas que iban a bordo de un microbús de la ruta 38A en la 9 Norte y 36 Poniente en Puebla. Los hechos ocurrieron el viernes 6 de junio por la noche.

Tras subir a la unidad, los asaltantes amagaron a los pasajeros con un arma de fuego para que entregaran las cosas de valor; sin embargo, esta ocasión reaccionaron rápidamente y se defendieron, logrando desarmar y someter a los delincuentes, por lo que ambos hombres intentaron huir, pero fueron interceptados a la altura de la calle 11 Norte y 36 Poniente, de la colonia Santa María.

Ya en ese lugar, comenzaron a golpearlos, pero elementos de la Policía Municipal intervinieron y se los llevaron para deslindar responsabilidades y ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Debido a la golpiza que recibieron, los dos asaltantes recibieron atención médica y, posteriormente, fueron procesados, tras encontrarse el arma de fuego que utilizaron para intentar robar a los usuarios del microbús de la ruta 38A.

uD83DuDE0C ¿FINALES FELICES? GOLPEAN A DOS ASALTANTES DEL TRANSPORTE PÚBLICO uD83DuDE0C



Dos presuntos asaltantes fueron sometidos y golpeados por valientes pasajeros que no se dejaron atracar cuando viajaban en la Ruta 38A por la 11 Norte y 36 Poniente de la colonia Santa María en #Puebla. pic.twitter.com/7axEskFgyF — Jesús Zavala (@_jesuszav) June 7, 2025

Usuarios de redes reaccionan a la golpiza que recibieron los asaltantes en Puebla

Usuarios de Facebook reconocieron la valentía de los pasajeros de ese microbús, ya que lograron evitar un asalto. Entre algunos de los comentarios que se pueden ver en redes sociales son los siguientes: "Eso es lo q deberíamos de hacer cuidarnos unos a los otros ya q la policía no sirve para nada solo para robarnos también", "Que bueno para que aprendan y policía ahí si llega rápido y la ambulancia también" y "De las mejores noticias del día de hoy esas que te llenan de alegría".

Otros internautas criticaron que se les haya brindado atención médica después de que intentaron despojar de sus pertenencias a un grupo de personas: "Y es necesario atenderlos ? Entiendo a los paramédicos que pues es su labor, pero que no me jodan ellos no se merecen ni la mínima atención, ellos no se tientan el corazón al robar!!!!".