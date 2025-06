Las mexicanas y mexicanos en EU son hombres y mujeres de bien, no son criminales: Sheinbaum ante redadas en Los Angeles

Desde San Andrés Cholula, Puebla, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos, al recordar que son mujeres y hombres de bien e informó que los 35 paisanos que fueron detenidos en una redada en Los Ángeles, California por autoridades migratorias estadounidenses ya son atendidos por el Gobierno de México.

“Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias. No son criminales, son hombres y mujeres de bien, honestos, tienen toda la solidaridad de su gobierno. Desde hace dos días di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, a la red consular para que estuvieran en contacto brindando todo el apoyo que se requiere”, informó durante la inauguración de las torres de cardiología y oncología pediátrica del Hospital de la Niñez Poblana del IMSS Bienestar, que beneficiarán a 1.5 millones de niñas y niños.

Se pronunció en contra de cualquier tipo de violencia para atender el fenómeno migratorio, al señalar que la mejor forma de abordar el tema es a través de mesas de diálogo y el diseño de una nueva reforma migratoria integral.

“No estamos de acuerdo en la forma de atender este fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio, es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera, esa es nuestra posición. Y siempre un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación, ninguna”, agregó.

Canciller está en contacto con la Embajada de Estados Unidos para atender este tema

Sheinbaum se pronunció en contra de cualquier tipo de violencia para atender el fenómeno migratorio. FOTO: Especial

Informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ya entró en contacto con la Embajada de Estados Unidos para atender este tema y recordó que las y los migrantes mexicanos siempre contarán con el apoyo de su gobierno para que se respeten sus derechos humanos, o en caso de que decidan regresar a México, a través del programa México te Abraza.

Resaltó que las torres de cardiología y oncología pediátrica del Hospital de la Niñez Poblana del IMSS-Bienestar, son únicas y extraordinarias, ya que ampliarán la atención del tercer nivel, a través de 142 nuevas camas censables, 145 no censables, 52 consultorios y siete quirófanos; cuya inversión fue de 915 millones de pesos (mdp).

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, consideró que estas instalaciones se suman a la construcción del nuevo modelo de salud pública, que garantiza mejor atención a la población. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que la torre de cardiología permitirá ampliar de 4 mil 195 a más de 14 mil consultas anuales en esa especialidad, así como de 227 cirugías a más de 560 para este año; mientras que, en oncología pediátrica, las quimioterapias pasarán de 710 a más de mil 200 y se duplicarán las atenciones oncohematológicas con el quirófano especializado que tiene habilitado.

Obra es "un auténtico acto del Humanismo Mexicano": Armenta Mier

Sheinbaum Pardo resaltó que las torres de cardiología y oncología pediátrica del Hospital de la Niñez Poblana del IMSS-Bienestar, son únicas y extraordinarias. FOTO: Especial

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, calificó esta obra como un auténtico acto del Humanismo Mexicano, porque va a salvar miles de vidas de niñas y niños con enfermedades oncológicas y cardiovasculares.

Acompañaron a la Presidenta, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya; el director general de BIRMEX, Carlos Alberto Ulloa Pérez; el director general del Hospital de la Niñez Poblana, Sergio Jiménez Céspedes; la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres; y el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib.