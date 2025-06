Hugo Aguilar no solo será el próximo presidente de la Corte, sino también "guardián de la justicia", dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que en México decide el pueblo, y no unos cuantos, por lo que el 1 de junio se eligió a los jueces, magistrados y ministros, aunque “hay algunos que no les gusta, que no les parece”. Durante la ceremonia de inauguración de dos tres médicas del Hospital General para la Niñez Poblana, dijo que hace una semana fueron a las urnas 13 millones de mexicanos.

“Hay algunos que no les gusta, que no les parece, porque antes sólo ellos tomaban las decisiones en el país, solamente unos cuantos, pues eso cambió, la decisión del destino de México la toma su pueblo, el pueblo de México”.

"Y por eso toda elección es perfectible, pero es mejor que hayan decidido 13 millones de personas a 120 senadores en el Poder Legislativo quién quiere que sean las ministras y los ministros de la Corte", afirmó.

La presidenta Sheinbaum Pardo resaltó que el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz no solo será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino también “guardián de la justicia, ese es su papel”.

“Y fíjense el resultado, después de Juárez no había habido ningún presidente de la Corte de origen indígena, hoy México va a tener a un indígena como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es un buen abogado, un hombre honesto, sencillo, que por supuesto que va a ser guardián de la justicia, ese es su papel, esa es su labor, pero es un cambio profundo en nuestro país y eso es parte de la Cuarta Transformación”, aseguró.

Inauguración: Hospital de la Niñez Poblana IMSS-Bienestar. San Andrés Cholula, Puebla https://t.co/L5zWNLN1mp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 8, 2025

Destaca inauguración de 2 torres médicas del Hospital General para la Niñez Poblana

La titular del Ejecutivo Federal destacó que este domingo se inauguran dos torres médicas del Hospital General para la Niñez Poblana, una especialidades oncológicas y otra de cardiología y hemodinamia.

“Estamos inaugurando dos torres en este Hospital de la Niñez, cuya construcción inició hace más o menos un año y que, si ustedes tienen oportunidad de verlo, vamos a subir todos los videos, es un hospital que no le pide nada a ningún hospital del mundo para atención a los niños con cáncer y a los niños con problemas cardíacos”, apuntó.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó la inversión en materia de salud en el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo.

“Un acto de auténtico humanismo. Con estas dos torres que se inauguran, nuestra presidenta viene a dejarle a Puebla una obra trascendente con estas dos torres que habrá de explicar el señor director viene, se va a poder salvar miles de vidas de niños, de niñas que padecen cáncer y que tienen problemas de cardiopatía”.

“El humanismo mexicano de nuestra presidenta se traduce en cuidar la seguridad, en cuidar la salud y en transformar la educación y en estos tres aspectos nuestra presidenta le ha dado un trato extraordinariamente especial a Puebla, que Dios la bendiga”, expresó

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, dijo que la presidenta Sheinbaum Pardo instruyó a trabajar para tener un sistema de salud único para toda la población mexicana.

“Pero además de tener un solo sistema único de salud, tiene que estar actualizado con lo más moderno que tengamos para la atención de la salud. Y yo felicito precisamente estas instalaciones, porque estas instalaciones no piden nada a nivel mundial de lo que significa poder estar al día en el avance de la medicina”, dijo.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, detalló que las dos nuevas del Hospital de la Niñez Poblana, una es fe especialidades oncológicas y otra de cardiología y hemodinamia, lo que representan una inversión de 915 millones de pesos, de los cuales 880 millones de pesos son de obra y más de 40 millones de pesos de equipamiento de alta generación.

Dijo que el hospital es una referencial regional para la infancia en Puebla, sino de Veracruz, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Chiapas e incluso Guerrero que atiende a una población objetivo de más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes. Detalló que ahora la capacidad será de 142 camas censables, 145 no censables, 52 consultorios y 7 quirófanos, casi un millar de trabajadoras y trabajadores de la salud, además de que aumentará la atención médica.