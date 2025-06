Confiesan montachoques y revelan las principales avenidas donde operan en la CDMX

Aunque ya es una forma de operar que tiene algo de tiempo, los fraudes cometidos por los montachoques en la Ciudad de México continúan realizándose, aunque cambian el modus operandi frecuentemente con el objetivo de que aumente el número de víctimas y de que éstas tengan una menor forma de prevenirse ante este delito.

Recientemente, en una entrevista otorgada al youtuber Yulay, se dieron detalles en referencia a la manera en que tienen los montachoques de operar en la CDMX, pues pareciera que no eligen a sus víctimas, sin embargo, sí escogen a todas aquellas a las que abordarán en las vialidades de la capital. Una de las principales aristas para cometer el delito es la avenida en la que lo llevarán a cabo.

¿Cuáles son las principales avenidas donde operan los montachoques en la CDMX?

De acuerdo al relato que hizo un presunto montachoques al youtuber, ellos buscan vehículos que aparenten buen estado y cuyos dueños puedan tener capacidad de pago. Después, los montachoques consultan el Registro Público Vehicular (Repuve) para obtener información sobre el auto al checar su placa. Es entonces cuando verifican en la base de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), si el carro tiene seguro vigente.

Pero no, no eligen a aquellos que tienen seguro vigente; eligen a quienes no lo tienen. "El objetivo son autos sin seguro, porque un conductor puede pagar más que una aseguradora", explica. Por ejemplo, si un conductor que no tiene seguro te puede dar hasta 15 mil pesos en el mismo lugar del choque, aquellos que tienen seguro pagan mucho menos y, por ende, tardan más tiempo en otorgar ese dinero por el choque.

Las principales avenidas en las que operan, de acuerdo a lo revelado, son Circuito Interior, Periférico, Eje Central o Paseo de la Reforma y lo hacen en grupos: quienes provocan el choque, los copilotos que dicen ser testigos neutros y hay veces en las que lo hacen también apoyados de un segundo vehículo. En estas avenidas, generalmente, eligen a las víctimas justo cuando hay más tráfico y menos oportunidad del conductor o conductora para reaccionar.

Proponen reforma para castigar a montachoques

En un comunicado recién difundido por el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) presentó una iniciativa que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal para castigar con cárcel de dos a ocho años, y de cuarenta a ciento sesenta días multa, al que realice algún acto premeditado para obtener el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito vial en caminos del ámbito federal.

Con esta iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, se busca fortalecer el marco normativo a fin de sancionar este ilícito, ya que la legislación vigente no ha sido suficiente para detenerlo y refleja un compromiso serio para abordarlo de manera efectiva.

Explica que en los últimos años ha cobrado relevancia la actividad de los llamados “montachoques”, en la que delincuentes provocan un accidente vial para extorsionar a las víctimas y exigir un pago por los daños aparentemente ocasionados o la resolución del supuesto percance. Todo ello, mediante intimidación, amenazas y violencia física directa, para coaccionar a la víctima y que entregue una suma considerable de dinero.