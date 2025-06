Sedena construirá 7 hospitales del IMSS: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) construirá en el sexenio siete nuevos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el Arranque de Obra para la Construcción del Hospital General de Zona Yecapixtla del IMSS, señaló que se trabaja para tener el Sistema Nacional de Salud Pública.

Acompañada de la gobernadora Margarita González Saravia y del gabinete de salud y bienestar, la presidenta Sheinbuam Pardo afirmó que los ingenieros militares apoyan en la construcción de obras prioritarias.

La titular del Ejecutivo Federal explicó que para el final de su gobierno la meta es contar con el Sistema Nacional de Salud Pública la población serán atendida en cualquier hospital.

“Diga yo soy miembro del Instituto o del Sistema Nacional de Salud Pública, a mí me toca el IMSS-Bienestar, a mí me toca el IMSS o a mí me toca el Issste o el sistema de salud que no esté integrado al IMSS-Bienestar, pero que si tiene una emergencia pueda ir al IMSS, que no le digan aquí no te atendemos porque tú no eres beneficiario y que con su credencial pueda decirle al Issste, oye, llegó un beneficiario del Issste que es atendido en el Seguro Social”, detalló.