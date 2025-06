“No me salieron lágrimas”, así reaccionó Vivian de la Torre tras el asesinato de Valeria Márquez

A casi un mes del asesinato de Valeria Márquez, su amiga Vivian de la Torre, quien fue vinculada con este mediático crimen, reapareció públicamente para defender su inocencia y uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue cuando habló de su reacción al ver en vivo cómo es que la influencer fue baleada en su propio negocio, por lo que sus palabras han generado un sinfín de nuevas especulaciones.

Estas declaraciones de Vivian de la Torre fueron realizadas durante una entrevista que le concedió a Fabián Pasos “Mafian”, en la cual, aclaró un sinfín de situaciones en torno a su relación con Valeria Márquez y algunos de los aspectos más destacados fue que constantemente se hacían regalos, que no tiene un hijo, que nunca hubo envidias entre ambas y que no conocía a Erika, la empleada de la influencer que también fue señalada por este crimen, además, reiteró que ha colaborado en todo momento con las autoridades para que se demuestre su inocencia y se capture a los verdaderos culpables.

Así reaccionó Vivian de la Torre tras ver en vivo el asesinato de Valeria Márquez

Vivian de la Torre, señaló que, no le estaba poniendo mucha atención al en vivo de Valeria Márquez cuando la balearon, sin embargo, cuando vio que su amiga se desvaneció comenzó a alarmarse y señaló que fue leyendo los comentarios cuando se dio cuenta de que su amiga había sido víctima de un ataque armado, por lo que de inmediato se puso en contacto con el tío y socio de Valeria para avisarle de lo sucedido, mientras que ella pidió un Uber para dirigirse al salón de belleza donde ocurrieron los hechos.

“Yo me saqué de onda, cómo que le dispararon, entonces, aparece esta persona, apaga el live y yo directamente le marqué a su tío, creo que no estaba viendo el live porque me contestó normal y le dije márcale a Valeria, creo que le pasó algo, creo que la balacearon, es lo que estoy leyendo, entonces me cuelga y yo ya estaba pidiendo mi Uber para ir para allá”, comenzó su relato Vivian de la Torre.

Vivian de la Torre aseguró tener pruebas para demostrar que no estuvo detrás del asesinato de Valeria Márquez. Foto: FB: barbivvvv

La también influencer señaló que cuando llegó a la estética de Valeria Márquez la zona ya estaba acordonada, por lo que no pudo ver a su amiga y solo pudo compartir su dolor con otra de sus amigas, quien había llegado al lugar antes que ella.

“Estaba en shock, estaba en pijama, agarré lo primero que vi y me salí, no estaba cerca, tarde un rato en llegar y cuando llegué vi a una de nuestras mejores amigas, ahí me empezaron a mandar muchos mensajes para saber si era verdad y yo cuando empecé a hablar con esta niña que como estaba más cerca llegó antes que yo, estábamos en shock las dos, nos abrazamos, simplemente no podíamos creer lo que había pasado, estábamos enojadas porque no nos dejaron pasar a la estética, no pude ver a Vale”, expresó Vivian de la Torre.

En otro momento de la entrevista, Vivian de la Torre reveló que fue una tía de Valeria la primera en llegar a la escena y cuando pudo reunirse con ella simplemente la abrazó y confesó que debido a que estaba en shock no pudo derramar ni una sola lágrima, sin embargo, reconoció que la muerte de su amiga le produjo una profunda tristeza.

Vivian de la Torre aseguró que nunca ha querido ser como Valeria Márquez. Foto: FB: barbivvvv

“Estaba devastada, yo la abracé, no sabía qué hacer, no sabía de qué otra manera expresar lo que estaba sintiendo porque en el momento a mí no me salieron lágrimas, yo estaba en shock, no quería aceptarlo, estaba muy triste, muy confundida, mi cerebro no procesaba que ella no estuviera ya, yo quería verla y cuando llegué fue un sentimiento muy horrible”, señaló Vivian de la Torre, quien también lamentó no haber podido acudir al funeral de Valeria Márquez.

Para finalizar, Vivian de la Torre reiteró que sigue colaborando con las autoridades para esclarecer el asesinato de Valeria Márquez y señaló que, aunque no cuenta con una orden de arraigo o alguna otra situación similar, ha preferido mantenerse resguardada en su casa para evitar ser blanco de algún ataque o agresión pues señaló que ha recibido fuertes amenazas en redes sociales, no obstante, aseguró que confía en que el tiempo y los hechos le darán la razón y podrá demostrar que no estuvo implicada en el asesinato de su amiga.