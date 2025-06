“No le tenía envidia”: Vivian de la Torre rompe en llanto al hablar del asesinato de Valeria Márquez | VIDEO

Vivian de la Torre ofreció su primera entrevista pública luego del mediático asesinato de su amiga, Valeria Márquez, en la cual, defendió su inocencia y aprovechó para desmentir los distintos rumores que la vinculan con el crimen, asimismo, aclaró cómo era su verdadera relación con la influencer y modelo, cuya muerte fue exhibida completamente en vivo a través de TikTok debido a que se encontraba realizando una transmisión cuando fue atacada a balazos.

La primera entrevista que Vivian de la Torre ofreció en torno al asesinato de Valeria Márquez fue realizada para las cámaras de Mafian TV y la influencer señaló que se animó a tener esta charla con el periodista de investigación, Fabián Pasos, debido a que ha llevado de manera imparcial este mediático caso, asimismo, señaló que habría algunos temas que no podría contestar debido a que las investigaciones en torno al asesinato de su amiga siguen en curso, así como por su propia seguridad.

Durante la charla, Vivian de la Torre señaló que conoció a Valeria Márquez hace aproximadamente 8 años, cuando ambas tenían alrededor de 15 años y señaló que su acercamiento se dio a través de las redes sociales, además aclaró, que los regalos entre ambas eran constantes pues era una forma que tenían de demostrarse cariño, además, señaló que su amiga era una persona de carácter fuerte, independiente e intuitiva, por lo que si se hubiera sentido en riesgo el día que sufrió el ataque armado que le quitó la vida, ella misma se hubiera ido de su estética.

Vivian de la Torre reiteró que en todo momento se ha mostrado interesada en que se investigue la muerte de Valeria Márquez por lo que ha colaborado con las autoridades para demostrar que no tuvo nada que ver con el asesinato de la influencer y dijo no tener miedo de llegar a prisión pues está completamente convencida de poder demostrar su inocencia con pruebas.

En otro momento de la entrevista, Vivian de la Torre señaló que tras ver en vivo el asesinato de su amiga se dirigió al lugar de los hechos, pero al llegar no le permitieron el paso y señaló que debido a que se encontraba en shock no pudo derramar ni una sola lágrima, asimismo, lamentó que debido a que fue vinculada con este crimen no pudo acudir al funeral de su amiga, además, mencionó que, por temas de seguridad, ha optado por permanecer resguardada, no obstante, aclaró que no tiene ningún impedimento legal que la arraigue a su domicilio.

Vivian de la Torre y Valeria Márquez tenían una amistad de casi una década.Foto: FB: barbivvvv

Cabe señalar que, Vivian de la Torre también aclaró que no tiene ningún tipo de relación con Erika, la empleada de Valeria Márquez que se encargó de cortar la transmisión en vivo tras el asesinato de la influencer, asimismo, le pidió a “Paola”, una mujer que asegura haber sido testigo presencial del asesinato de su amiga, que si es verdad lo que asegura haber visto, que acuda ante la Fiscalía de Jalisco para que se aclare el asesinato de su amiga.

“No le tenía envidia”, asegura Vivian e la Torre sobre Valeria Márquez

Fabián Pasos cuestionó a Vivian de la Torre sobre su “pelea a muerte” que tuvieron hace unos meses y la influencer señaló que el término se exageró en su momento, pero reconoció que sí tuvieron un problema que las mantuvo distanciadas durante algunos meses, no obstante, señaló que fue por malos entendidos y porque Valeria Márquez tenía otra mejor amiga con la que se generó una “competencia” por un hombre, sin embargo, todo se aclaró y continuaron su amistad.

Al ser cuestionada sobre los rumores en los que se aseguraba que pudo haberle hecho daño a su amiga por envidia, Vivian de la Torre señaló que nunca hubo “competencia” con Valeria Márquez por lo que descartó esta situación como móvil del asesinato de la influcener. Vivian de la Torre negó tener algún vínculo con Erika, la empleada de Valeria Márquez. Foto: FB: barbivvvv

“La cuestión de que me quería parecer a ella o que le tenía envídia, para nada, no le tenía envidia, no quería parecerme a ella, incluso, ese pensamiento lo teníamos muy claro, que cada quien era bonita a su manera y si yo uso pupilentes o me hice más rubia es porque a mí me gusta, siempre tuve claro lo que soy y lo que me encanta”, expresó Vivian de la Torre.

Cabe mencionar que, Vivian de la Torre se mantuvo sumamente seria durante casi toda la entrevista con “Mafian”, sin embargo, hubo algunos momentos en los que rompió en llanto al recordar algunas anécdotas que vivió junto a Valeria Márquez a quién al finalizar la charla le envió un emotivo mensaje en el que le expresó todo su cariño.