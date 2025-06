CNTE levanta su plantón en el Zócalo, tomarán una nueva decisión de protesta

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desmontó su campamento en el Zócalo capitalino, instalado desde el 15 de mayo. Al ofrecer un posicionamiento, Pedro Hernández, de la Sección 9, indicó que las bases tomaron la decisión de crear una nueva ruta; sin embargo, advirtió que este es un receso, no un cese a la lucha, por lo que no descartó regresar al plantón.

Indicó que esta pausa es el resultado de la madurez de la CNTE, ya que prioriza el entendimiento y el acuerdo, pues lo siguiente en el esquema de trabajo es realizar brigadas para obtener un mayor apoyo y entendimiento de la sociedad.

A las 11:27 horas, el vocero declaró por terminado el plantón en el Zócalo capitalino e insistió en que se construirán nuevas alianzas para regresar más fuertes. Por su parte, Elvira Veleces, representante de Guerrero, aclaró que no hay diálogo o acuerdos con el Gobierno federal y pidió a los presentes mantener sus convicciones firmes para volver a ocupar la plancha del Zócalo en futuras ocasiones.

Llaman a docentes a continuar participando en el debate

Indicó también que el seguir a la presidenta Claudia Sheinbaum no es una amenaza, sino una estrategia para fomentar el debate, por lo que también llamó a los maestros a acudir a cada uno de los eventos. A su vez, Yenny Pérez, representante de la Sección 22, de Oaxaca, recalcó que no es posible que a 24 días del paro no se haya tenido respuesta a su demanda social, por lo que amagó con regresar con un mayor número de personas.

"Nos retiramos con la frente en alto. (...) Si hoy salimos 25 mil para la siguiente jornada de lucha, seremos el triple", dijo.

CNTE buscará nuevas estrategias

Informó que cada maestro irá a sus estados para convocar a más sindicatos y denunció que el actual gobierno prioriza a la oligarquía, por encima de las solicitudes del magisterio.

Buscan convocar mayor número de sindicatos a lo largo de los estados

"Este gobierno es de continuidad neoliberal y descobija a todos los trabajadores del estado", comentó.

Al respecto, Estela Vite, de la Sección 16, de Jalisco, afirmó que están pausados para buscar nuevas estrategias de comunicación para que la ciudadanía comprenda la situación que atraviesan.

"Por eso regresaremos y regresaremos con mayor fuerza, ímpetu y actitud", dijo.

