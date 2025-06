Vivienda para el Bienestar: a quién le toca registarse del 9 al 13 de junio

Si estás buscando tener casa propia y no has podido acceder a una, ya se porque no tienes seguridad social, o porque no cuentas con los recursos necesarios para que te den un crédito hipotecario, tenemos buenas noticias para ti, pues a través del programa Vivienda para el Bienestar, las personas que más lo necesitan podrán ser beneficiarias y tener casa propia.

Si eres habitante del Estado de México te tenemos buenas noticias, pues las familias de bajos recursos tendrán la posibilidad de tramitar un apoyo para su cas. Se trata del programa social Vivienda para el Bienestar. El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social lanzó una convocatoria dirigida a las personas de los 123 municipios que integran el Estado de México.

Debes saber que este programa social Vivienda para el Bienestar está dirigido a personas de 18 años y más que habitan en el Estado de México, que se encuentren en condición de pobreza y/o con carencia por calidad y espacios de la vivienda o carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, si tú cumples con esas condiciones puedes inscribirte en esta convocatoria que estará abierta hasta el mes de junio.

Recuerda las nuevas fechas del prerregistro para nuestros programas sociales “Vivienda para el Bienestar” y “Mi Primer Hogar” según el calendario por apellido uD83DuDDD3?:

La plataforma será habilitada a partir del 9 de junio del 2025.

Más información en: https://t.co/zKJrZLkbgx pic.twitter.com/0d1pNlTJUf — Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (@IMEVISedomex) June 3, 2025

Calendario de registro de Vivienda para el Bienestar

La convocatoria fue publicada el 31 de enero de 2025, sin embargo el registro para ser beneficiario se hará del 9 de junio al 8 de julio, por orden alfabético acorde a la inicial del apellido paterno, de acuerdo con el siguiente calendario. El registro se hará a través de la página web http://programasimevis.edomex.gob.mx/

Del 9 al 13 de junio podrán registrarse a Vivienda para el Bienestar las personas cuya letra inicial de su primer apellido empiece con las siguientes letras, según este calendario:

9 y 10 de junio: A y B

11 y 12 de junio: C

13 y 16 de junio: D, E, F

Al concluir el proceso de registro y tras verificar la información de casa solicitante, los seleccionados recibirán un correo electrónico para que se presenten de manera personal en los módulos de registro del IMEVIS en horario de 10:00 a 17:00 horas.

Calendario de registro para el programa Vivienda del Bienestar.

¿Cuáles son los requisitos para Vivienda del Bienestar?

Ser persona mayor de 18 años de edad Residir en alguno de los 125 municipios del Estado de México Presentar condición de pobreza y/o carencia por calidad y espacios de la vivienda o carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda Habitar la vivienda objeto del apoyo solicitado o estar por hacerlo No haber sido beneficiario por los programas sociales en materia de mejoramiento de vivienda

Es importante que consideres que este programa social da preferencia a las personas que: