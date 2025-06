Vivian de la Torre rompe el silencio tras el asesinato de Valeria Márquez, así fue su primera entrevista | VIDEO

Vivian de la Torre reapareció públicamente para hablar del trágico asesinato de su amiga, Valeria Márquez, durante una breve charla que tuvo con el periodista Fabián Pasos “Mafian” y en dicha conversación la también creadora de contenido reiteró que ha colaborado con las autoridades para que se esclarezca el crimen de la influencer y modelo para que se acaben todas las acusaciones en su contra, además, también fue cuestionada si sospecha de alguna persona que pudiera estar detrás de este mediático homicidio, por lo que en esta nota te decimos todo lo que hay que saber al respecto.

La reaparición pública de Vivian de la Torre ocurrió durante una breve transmisión en vivo que hizo el periodista de investigación Fabián Pasos “Mafian” a través de su perfil oficial de YouTube, en la cual, ambos adelantaron que durante la noche de este viernes 6 de junio tendrán una plática mucho más extensa para hablar de todo lo sucedido en torno al asesinato de Valeria Márquez.

Vivian de la Torre señaló que aclarará todas las inquietudes en torno al asesinato de Valeria Ma´rquez. Foto: IG: blossom.beauty.ig / v___marquez / barbivvvv

“Desde el día uno he querido aclarar todo”, asegura Vivian de la Torre

Al inicio de la charla, Vivian de la Torre señaló que aceptó ser entrevistada por Fabián Pasos por su imparcialidad al abordar el caso del asesinato de Valeria Márquez y posteriormente reiteró que ha colaborado con las autoridades para que se esclarezca el homicidio de su amiga y dejen de acusarla en redes sociales.

“Ya estoy lista, quiero hacer la entrevista por todas las cosas que me han inventado, las cuentas falsas que me han hecho en todas las redes sociales, las cosas que han inventado de mí, pero lógicamente no es la verdad, yo desde el día uno he querido aclarar todo, pero por obvias razones no se podía”, expresó Vivian de la Torre.

En otro momento de la entrevista, Fabián Pasos “Mafian” cuestionó a Vivian de la Torre si tenía sospechas de alguna persona que pudiera estar detrás del crimen de Valeria Márquez, sin embargo, la joven señaló que no tiene ni idea de quién pudo haber sido el autor intelectual pues confesó que su amiga no tenía amenazas de nadie.

“Claro, de todo tengo pruebas, ya todo está declarado ante las autoridades desde hace rato y la verdad no, no tengo sospechas de nadie, no tengo idea de quién pudo haber sido y pues ya saben cómo era Vale, era una niña muy linda, pero no tenía amenazas de absolutamente nadie entonces no tengo idea de quién pudo haber sido (…) yo como lo he dicho en más de una ocasión, la verdad nunca se va a cambiar por más veces de que pregunten”, sentenció Valeria Márquez.

Para finalizar, Vivian de la Torre señaló que se encuentra abierta a contestar todos los cuestionamientos provenientes de usuarios de redes sociales, sin embargo, señaló que lo único que pide es que se dirijan hacia ella con respeto. La entrevista que Vivian de la Torre le concederá a Fabián Pasos se llevará a cabo a las 21:00 horas de este viernes 6 de junio y se podrá seguir completamente en vivo a través del perfil de “Mafian TV en “www.kick.com”.