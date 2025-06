Maestros de Oaxaca reanudarán clases el lunes

Maestros de Oaxaca reanudarán clases este lunes 09 de junio, luego de casi tres semanas de plantón en la CDMX; en tanto el gobierno del estado llamó a los trabajadores de la educación a deslindarse de grupos que prenden desestabilizar al movimiento.

Por más de nueve horas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), debatieron su decisión en la Asamblea Nacional Representativa (ANR). Entre posturas encontradas, las delegaciones de Guerrero, Michoacán y Zacatecas insistieron en mantener su protesta.

Sin embargo, la mayoría respaldó los resultados arrojados de la consulta a las bases, mismas que decidieron levantar el plantón. Las Secciones de Oaxaca, Chiapas y la Sección 9 de la Ciudad de México fueron decisivas para el repliegue y alcanzar un acuerdo.

Lo anterior no sin antes marchar al Ángel de la Independencia este 6 de junio a partir de las 11:00 am y el sábado 7 de junio una conferencia de prensa para la declaratoria formal de reorganización de la CNTE.

Por lo que será este lunes 09 de junio, cuando se reanuden las clases en más de 13 mil escuelas de nivel básico de Oaxaca y en los estados donde el movimiento magisterial de la CNTE tiene mayor presencia, como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Ciudad de México.

En tanto, el secretario de Gobierno de Oaxaca Jesús Romero López reiteró el llamado al diálogo y a que los mentores se deslinden de grupos que buscan desestabilizar el movimiento.

Manifestó que el acercamiento con el magisterio de la CNTE y específicamente con la Sección 22, ha sido permanente.

Romero López indicó que el gobierno Federal presentó un documento y las respuestas son claras de la donde se especifica que respecto a la abrogación de ley del ISSSTE no hay la capacidad económico financiera de la nación porque representaría casi 2 billones de pesos.

“El llamado siempre va a ser el diálogo, ayer sí hubo un grupo, ya lo señaló la Presidenta en la conferencia, al parecer, de provocadores, y es importante que el magisterio se deslinde de esta actuación, si no fueron ellos, quién fue, quién quiere romper el diálogo, quién quiere romper la posibilidad de construir acuerdos”, cuestionó.

El día de ayer, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), adheridos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), irrumpieron violentamente y prendieron fuego al interior del edificio del Sindicato Oficialista SNTE, ubicado en República de Venezuela, en el Centro Histórico de la CDMX.