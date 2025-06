INE instala comisión temporal para el presupuesto 2026

En el Instituto Nacional Electoral se instaló la Comisión Temporal para el Presupuesto 2026, con el objetivo de tener su presupuesto aprobado ante el Consejo General, el 18 de agosto.

Durante los próximos 3 meses, los consejeros electorales, encabezados por Norma Irene de la Cruz, como presidenta, y Rita Bell Vences, Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas Ancona, trabajarán con todas las áreas del máximo órgano electoral para formular y presentar el gasto que realizarán el próximo año, en base a las necesidades técnicas y operativas.

En la presentación y aprobación del Programa de Trabajo de la Comisión Temporal del Presupuesto 2026, se informó que se prevé que la formulación del presupuesto sea a partir de junio hasta agosto con la integración por cada unidad responsable prevista para la semana 3 y 4 de junio; respecto a la captura de la cartera institucional de proyectos, esta sería del primero al 11 de julio.

La captura de presupuesto base de operación se establece para del 12 al 23 de julio, mientras que las reuniones de trabajo con las unidades responsables, en la que se realizaría la presentación de iniciativas a los integrantes de la comisión temporal por parte de las unidades responsables, se considera del 24 de julio al dos de agosto.

También se aprobó que la reunión de la Comisión Temporal de Presupuesto con representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, se efectúe la primera semana de agosto. La aprobación por parte de la junta General Ejecutiva de la cartera institucional de proyectos, para el 11 de agosto y la aprobación del ante proyecto de presupuesto ante el Consejo General, está programada para el 18 de agosto, con el fin de estar acorde con las distinta etapas que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estar en la posibilidad de entregar la propuesta de presupuesto, en tiempo y forma.

La consejera Norma Irene de la Cruz precisó que este ejercicio se realizará en consonancia con las circunstancias nacionales, en el que se tomarán como base las experiencias pasadas, principalmente la última, la elección del Poder Judicial que les dejó grandes aprendizajes.

“Para ello, tomaremos como base las experiencias pasadas, principalmente la correspondiente a la experiencia de este año, la cual nos ha dejado muchos aprendizajes de resiliencia así como nuevos elementos que nos permitan hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos”, indicó.

Señaló que, en su labor, determinarán la viabilidad de la propuesta de presupuesto que presente la Dirección Ejecutiva de Administración con los requerimientos hechos por las diferentes unidades responsables y acorde con las metas que deben estar dirigidas al uso de los recursos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

En es sentido, la consejera Rita Bell dijo que, en esta tarea, hay la convicción de que el presupuesto no es sólo una herramienta financiera sino un instrumento de garantías de derechos y de fortalecimiento de la vida democrática del país, por lo que se escuchará a las áreas técnicas, los órganos desconcentrados y a la ciudadanía con la idea de que la democracia se construye desde la pluralidad y el diálogo.

“Desde esta comisión vamos a trabajar para que el proyecto de presupuesto 2026, refleje los principios de eficiencia, legalidad, austeridad y sobre todo, inclusión porque cada peso asignado al INE debe traducirse en condiciones reales para que todas las personas, sin importar su origen, género, lengua, condición, puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales. Nuestro trabajo será riguroso, transparente y participativo”, expuso.

Piden presupuesto realista para el INE

El consejero electoral, Jorge Montaño pidió el apoyo a los representantes de los partidos, para que en este esfuerzo, sensibilicen a los diputados federales en las necesidades que tiene el instituto, y puedan sacar un presupuesto realista.

“Pero pues también pedirle su acompañamiento porque en donde vamos a ir, luego a cabildear el presupuesto, es precisamente con el ente político de este país: la Cámara de Diputados, y necesitamos ahí que con sus representantes, nos apoyen que, se sensibilice a las peticiones que hagamos, que van a ser peticiones realistas, no buscamos un presupuesto inflado para ir a negociar, buscamos un presupuesto realista, y ahí queremos el apoyo de los partidos políticos”, expresó.

Los representantes de los partidos políticos manifestaron su disposición a trabajar en la conformación del anteproyecto de presupuesto y de abonar a que los diputados federales, se sensibilicen a las necesidades del INE para continuar con su trabajo en favor de la democracia mexicana.

El representante de Movimiento Ciudadano, Guillermo Cárdenas, planteó la necesidad de adelantarse a la realización de diversas elecciones en el 2027, para que al momento de presentar el gasto que se llevará a cabo para la renovación de la Cámara de Diputados, y la segunda etapa de la elección del Poder Judicial, no se pongan trabas y se diga que el costo de los comicios es exagerado, por lo que se debe solicitar dinero para iniciar con diversos ejercicios democráticos.

“Tratar de adelantar en algunos conceptos, porque si no luego, como se pasan todo al presupuesto del año de la elección, pues se piensa que son presupuestos muy elevados, lo cual no es de esa manera, simplemente hay que adelantar los conceptos que se pueda, es una consideración pues para que no sea elevado el presupuesto”, propuso.