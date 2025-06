Antonio Attolini pide ubicar al hombre que lo habría agredido tras el concierto de Miguel Bosé en Torreón

La noche del jueves se vivió con intensidad en el Coliseo Centenario de Torreón, donde Miguel Bosé ofreció un concierto que quedará grabado en la memoria de los asistentes. Sin embargo, no todo fue música y emoción: al finalizar el evento, un altercado entre dos personas se dio en el estacionamiento.

En el hecho que acaparó la atención de las autoridades y del público estuvo involucrado el diputado local Antonio Attolini Murra. De acuerdo con el funcionario, él reaccionó a una agresión.

La magia del concierto se desvaneció parcialmente alrededor de las 00:30 horas de este viernes, cuando elementos de la Policía Municipal de Torreón, comisionados para el resguardo del evento, detectaron un enfrentamiento físico en el estacionamiento del Coliseo. De inmediato intervinieron para separar a dos personas que se encontraban en plena confrontación.

El político aseguró que fue violentado en el lugar, FOTO: Archivo.

Attolini y otro hombre se enfrentaron en el estacionamiento

Uno de los hombres tenía sometido al otro, por lo que los oficiales actuaron con rapidez para evitar que la situación escalara. Durante la intervención, los elementos identificaron a uno de los participantes como el diputado local Antonio Attolini Murra, quien declaró haber sido agredido físicamente por la otra persona implicada.

Attolini manifestó que el conflicto inició cuando recibió un golpe en el rostro, y que su respuesta fue en defensa propia con la intención de controlar al agresor y pedir ayuda. De acuerdo con el informe oficial, la persona señalada como agresora aprovechó la confusión para abandonar el lugar antes de que pudiera ser detenida o plenamente identificada.

Tras controlar la situación, los elementos municipales realizaron las primeras indagatorias en el sitio.

“Fui agredido sin previo aviso”: Antonio Attolini

Minutos antes de presentar su denuncia ante la Fiscalía, el diputado Attolini ofreció declaraciones a medios de comunicación para relatar su versión de los hechos. Según explicó, se encontraba en compañía de su pareja y un amigo, celebrando anticipadamente su cumpleaños.

“Estábamos comiendo un elote, tomando agua, y de repente una persona se me acerca por la espalda, me grita: ‘Hablaste mal de mí, pendejo’, y me golpea en la cara. Así, sin más”, narró Attolini.

El legislador detalló que no conoce con certeza la identidad del agresor, pero aseguró que solicitará acceso a las cámaras de videovigilancia del Coliseo, recientemente incorporadas al sistema C2, para dar con el responsable.

“Lo someto y lo neutralizo porque era una amenaza para mí, para mi familia y para otras personas que estaban cerca. Eso es lo que se ve en el video, cuando estoy encima de él. Respondí al llamado de los oficiales y colaboré con la autoridad en todo momento.”

Attolini insistió en que el ataque fue inesperado, políticamente motivado y que, aunque al principio pensó que se trataba de un civil aislado, al ver cómo fue retirado del lugar por un grupo de hombres, comenzó a sospechar la posible participación de un dispositivo de seguridad privado.

“La persona fue retirada por lo que parecían ser de cuatro a seis guardaespaldas. Nosotros al principio pensamos que era la policía, pero no portaban uniforme. Es muy raro.” El diputado interpuso su denuncia en la Fiscalía local. FOTO: Archivo.

Atollini Llamado a identificar al agresor

Durante su declaración, el diputado hizo un llamado público para que cualquier persona que haya presenciado el altercado, o tenga evidencia en video, ayude a identificar al agresor.

“Le pido al pueblo de Torreón que nos ayude. Si alguien estuvo en el concierto y grabó lo que ocurrió, por favor que lo comparta. No puede quedar impune una agresión así.”

Attolini también compartió una descripción del sujeto: hombre de aproximadamente 1.70 metros, robusto, tez blanca, ojos claros, cabello rubio corto, camisa blanca de botones y gorra color vino. Indicó que no parecía estar acompañado, aunque sí protegido por varias personas.

“Esto no se puede normalizar”

El diputado subrayó el carácter político del ataque y criticó lo que considera un clima de impunidad en Torreón:

“El agresor dijo claramente que era por algo que yo dije. No se puede permitir que en una sociedad democrática se agreda a un ciudadano —y menos a un funcionario— por sus opiniones. Esto no se puede normalizar.”

Aunque evitó especular sobre la identidad del agresor, sugirió que podría estar vinculado a críticas que ha realizado públicamente sobre la administración municipal.

“He hecho señalamientos sobre la corrupción del municipio. No sé si esta persona tiene un cargo, pero evidentemente algo que dije lo incomodó”. El político interpuso su denuncia en el MP. FOTO: Julio César Irigoyen

La investigación contra la agresión al diputado está en curso

La Dirección de Seguridad Pública informó que se actuó conforme al protocolo y con respeto a los derechos de los involucrados. Hasta el momento, no se ha logrado identificar plenamente al agresor, quien abandonó el lugar antes de que pudiera ser retenido por los agentes.

Attolini adelantó que su denuncia será por agresiones y lesiones contra quien resulte responsable. También expresó su confianza en que la investigación permitirá esclarecer los hechos.

“Lo que pasó ayer no se lo deseo ni a mi peor adversario. Iba como ciudadano, no como diputado. Solo queríamos disfrutar de un concierto. No se vale que alguien crea que puede golpear a otra persona y luego irse como si nada.”

Miguel Bosé hace vibrar a Torreón con el Importante Tour 2025

Poco antes de que ocurriera el incidente, el recinto vibraba con la presencia del cantante español, quien regresó a tierras laguneras como parte de su “Importante Tour 2025”. A las 9:40 de la noche, Bosé apareció en el escenario con la canción “Mirarte”, desatando los aplausos del público que lo esperaba con emoción.

Durante más de hora y media, el intérprete de “Amante bandido” ofreció un espectáculo lleno de energía, con tres cambios de vestuario y una selección de éxitos que incluyó temas como “Duende”, “Nena”, “Como un lobo”, “Aire soy”, “Te amaré” y “Morena mía”. Cada canción fue recibida con entusiasmo, cantada y bailada por los asistentes, quienes coreaban con fuerza las letras que marcaron generaciones.

En medio del espectáculo, Bosé hizo una pausa para enviar un mensaje de paz, recordando que es “un derecho universal” y alentando a vivir con esperanza. La conexión con el público fue evidente y se mantuvo hasta el final del concierto, cuando el artista regresó al escenario para un emotivo encore en el que leyó una carta al viento, antes de despedirse con un cálido “Buenas noches y hasta siempre Torreón”. El cantante tuvo una fecha ideal para sus fanáticos. FOTO: Archivo.

Aunque la noche fue pensada para celebrar la música y el regreso de Miguel Bosé a Torreón, el altercado posterior dejó un sabor agridulce en algunos asistentes y generó revuelo en redes sociales y medios locales. El episodio refleja los desafíos que enfrentan los cuerpos de seguridad para mantener el orden en eventos masivos, y abre interrogantes sobre el contexto del enfrentamiento en el que se vio involucrado un funcionario público.

Mientras tanto, el legado del concierto se mantiene intacto en la memoria de quienes asistieron: una velada que comenzó con luces, música y emociones, y que cerró con un mensaje de amor y paz que, paradójicamente, contrastó con el episodio vivido poco después.