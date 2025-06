Sheinbaum denuncia presa ilegal en rancho “El Saucito” del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que se detectó que en el rancho “El Saucito” del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, se construyó sin permiso una presa, cinco represas, un pozo, con una apropiación ilegal de 700 mil metros cúbicos de agua.

“Se presentó una denuncia penal y se está dando seguimiento a todo lo administrativo porque no tiene sustento del amparo que se dio”, dijo.

Criticó que una juez otorgó una suspensión provisional. La presidenta Sheinbaum Pardo adelantó además de la denuncia penal, se actuará en el ámbito administrativo.

“Esta otra jueza, no tiene sustento, porque inclusive era algo que ya se había litigado y no se le había dado la razón, entonces se presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y se está litigando la parte administrativa porque esa agua no tiene porqué estar retenida en estas presas para uso privado, esa agua además pertenece a una de las cuencas del tratado de 1944. Entonces vamos a seguir litigando y se presentó la denuncia penal”, explicó.