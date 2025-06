Rechazan legisladores guanajuatenses despenalización del aborto

En Guanajuato, con 19 votos a favor y 17 en contra, el Congreso del Estado no aprobó la despenalización del aborto. El voto que marcó la diferencia fue el de la diputada Itzel Mendo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien una semana antes había votado a favor.

El cambio de la votación de la diputada de Apaseo el Grande, permitió que el empate se rompiera y el PAN lograra los 19 votos en contra de permitir el aborto en la entidad. Desde muy temprano a las afueras del Congreso, cerca de mil personas vestidas de blanco y pañoleta azul rezaban, oraban y exhortaban a los diputados a votar en favor de la vida.

Con cartulinas que decían “Sí a la vida”, “No es tu cuerpo, sino dentro del tuyo”, “Defendemos a los que no se pueden defender”, “Oramos por la vida” eran de los mensajes que profesaban.

En contraste, las mujeres a favor de la despenalización del aborto portaban ropa negra, paliacates verdes y también con cartulinas señalaron que “la marea verde ya llegó a Guanajuato”, “Se va a caer, se va caer, el patriarcado se va a caer”, “Aborto libre y seguro” y “No revictimización a las mujeres”.

Debaten iniciativa

La sesión comenzó y al haber quórum legal dio arranque. Los diputados tenían colores alusivos a su causa y portaban lonas, mismas que extendían en cada participación de sus compañeros.

Mientras los diputados hablaban, el ambiente se tornaba cada vez más tenso, pues cuando hablaba un diputado de la fracción de Morena, las personas pro vida gritaban “ese diputado no me representa”, y cuando era del PAN, señalaban “esa diputada sí me representa”, con ese mismo sentir pero en el caso contrario de las personas a favor de la despenalización.

En el espacio salieron temas de otra índole como los feminicidios, la ola de violencia del estado, las tarjetas rosas de la gobernadora Libia García, tintes políticos, acusaciones, salarios de diputados e incluso se evocó al expresidente López Obrador.

Un voto en conciencia

Antes de comenzar la votación, la diputada Itzel Mendo González, del PVEM, tomó la palabra. Mencionó que hace una semana votó a favor de la despenalización del aborto, pero al llegar a su casa, tuvo muchas dudas, las consulto con mujeres, colaboradoras y con su conciencia, por lo que ante el Congreso externó que había cambiado de decisión.

“Con mi conciencia... y hoy quiero decirlo con toda claridad, hoy he cambiado de opinión", esto ante la euforia de los pro vida y el descontento de la marea verde.

En ese momento las cosas se salieron de control, pues mientras unos festejaban, las mujeres pertenecientes a colectivas sacaron bengalas de color verde y morado. Sin más intervenciones, se realizó la votación y se dictaminó que, con 19 votos a favor y 17 en contra, se rechazaba despenalizar el aborto en Guanajuato.