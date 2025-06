¿Quién es Mariana de la Cruz, primera mujer jefa de la Defensoría de Oficio Militar en México?

En la Defensoría de Oficio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están las imágenes de las personas que han dirigido está área y resalta una: la de Mariana de la Cruz Sánchez, la primera mujer en ocupar este cargo.

Desde enero pasado, De la Cruz Sánchez dirige a los encargados de la defensa jurídica de los elementos castrenses en todo el país.

Próximamente, la mujer cumplirá 35 años en la institución. Ingresó al Ejército como cadete de la entonces Escuela Militar de Enfermeras (actualmente Escuela Militar de Enfermería) y después comenzó a trabajar en el Hospital Central Militar.

Estudió Derecho y en 2002 se cambió al área de justicia militar, y desde entonces, ha laborado en esta área.

Tiene una especialidad en derecho penal, en compras gubernamentales, en juicios orales y también una maestría en derecho penal, otra en gerencia pública y una más en seguridad nacional.

De la Cruz Sánchez lidera un equipo de 72 personas, entre estos, 59 defensores de oficio, y de estos, 19 son mujeres.

Los defensores representan jurídicamente a los militares imputados por algún delito cometido durante su actividad castrense, así como a los que requieran un abogado en cuestiones administrativas.

En promedio, al año, los defensores llevan 900 casos y de acuerdo con De la Cruz Sánchez, la mayoría se resuelven por medios alternos de solución de controversias, procedimiento abreviado y suspensión condicional del proceso.

“El (delito) más comunes es la deserción, pero tenemos otros delitos como la desobediencia, la insubordinación, que son de los delitos más comunes”, informó.

Detalló que para el delito de deserción, la pena promedio que pide el ministerio público militar es de un mes de prisión.

“(La deserción) es una decisión personal ya no presentarse a trabajar y la mayoría es porque no les gustó ya no quisieron seguir trabajando, aunque tenemos un procedimiento para que el personal cause baja, pero deciden faltar”, explicó.