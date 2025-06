Monterrey: esta es la multa por sentarse en espacios y vagones exclusivos en el transporte público en 2025

Los espacios o vagones exclusivos en el transporte público han sido implementados durante años en Monterrey con la intención de beneficiar a las personas que se encuentran en situación de desigualdad o de riesgo ante la violencia de género. Por tal motivo, es obligatorio para todos los demás usuarios respetar estos puntos.

A fin de que se respete esta disposición, el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Monterrey establece sanciones para los infractores que no acaten la norma. No importa que las personas no conozcan esta regla, el municipio, a través del Juzgado Cívico puede castigar estas conductas.

Debido a que se trata de una falta cívica, aunque haya una presentación ante un juez, incurrir en esta falta NO conlleva generar antecedentes penales. No obstante, el negarse a ser detenido por estas acciones conlleva otras penas que sí podrían significar una responsabilidad mayor ante la ley.

Acciones como el vagón rosa de Metrorrey han servido para brindar espacios dignos a las mujeres. FOTO: gobierno de Monterrey.

¿Cuál es la multa por usar espacios exclusivos en el transporte público?

De acuerdo con la norma local, las personas que ocupen espacios o vagones exclusivos sin ser parte de la comunidad para la cual fueron diseñados conlleva trabajo comunitario por un periodo de tres a seis horas, un arresto tres a 12 horas, así como una multa que puede ir de cinco a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Esto significa que los infractores podrían ser acreedores a una sanción económica de entre 565 pesos con 70 a dos mil 262 pesos con 80 centavos. La severidad del castigo depende del juez cívico, el cual determinará la gravedad de los actos cometidos por parte del sancionado.

La presentación de una persona por estos hechos puede darse después de una denuncia. Generalmente, los elementos de la policía que vigilan las instalaciones de servicios como Metrorrey suelen pedir a las personas que salgan de estos espacios como parte de un apercibimiento, sin que esto genere mayor problema al señalado. Sin embargo, en caso de que el sujeto se niegue a acatar la instrucción es cuando se lleva a cabo la acción pertinente.

¿Cuáles son los espacios exclusivos en el transporte público de Monterrey?

A fin de que los usuarios no se confundan con la distribución del espacio, se colocan diversos anuncios, separadores e incluso se coloca señalética o se pintan los asientos que están dispuestos para los grupos vulnerables.

Esto no se hace con la intención de segregar a la población y en ningún sentido es considerado un gesto de discriminación, ya que sirve para que las personas con movilidad reducida y discapacidad siempre tengan un espacio en el cual sentarse.

A la par, estos puntos son también importantes para evitar que las mujeres sean víctimas de situaciones como acoso sexual o ataques derivados de la violencia de genero.