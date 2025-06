Miguel Ángel Navarro Quintero se compromete con la prensa libre en Nayarit

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, que se celebra el próximo 7 de junio el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero encabezó la entrega del Premio Estatal de Periodismo Nayarit 2025, acompañado por su esposa, la presidenta del Sistema DIF Nayarit, la doctora Beatriz Estrada Martínez.

También asistieron los titulares del Poder Legislativo y el Poder Judicial del estado. Durante su mensaje, el mandatario reconoció la labor de las y los periodistas y reiteró su compromiso con la libertad de expresión. Indicó que el manejo de la verdad, aún cuando hay una crítica de por medio a su gobierno o a su persona será respetada.

"Periodistas han perdido la vida, no solamente por enfermedad, sino por decir la verdad y en esa situación tenga la seguridad de que Nayarit habremos de seguir preservando la libertad de expresión a toda costa, así vaya de por medio la crítica a un gobernador, que en este caso me toca hacer a mí".

Reconoció a los periodistas y a su labor. FOTO: Adonaí Durán

Navarro Quintero busca apoyar a los periodistas de Nayarit

El mandatario indicó que debe ser una prioridad que prevalezca la verdad a fin de poner los cimientos que permitan construir una nueva sociedad, así como los caminos que necesita Nayarit.

También el mandatario nayarita anunció su intención de impulsar un fondo de ahorro para el retiro de quienes ejercen esta profesión, y pidió a las y los servidores públicos garantizar el acceso a la información con respeto y veracidad.

Aprovechó el espacio para asegurar que su administración se ha hecho más obra pública con recurso propio, sin endeudamiento ni préstamos a largo plazo, esos esfuerzos han bastado para que a nivel internacional empiecen a ver a Nayarit como ejemplo de dichas acciones.

El gobierno local busca implementar acciones para proteger a los periodistas. FOTO: Adonaí Durán.

"Respeto a los que gobernaron, pero también quiero que me respeten ahora que gobierne yo y las situaciones que estamos dando son las situaciones que mejor se han presentado en la vida de Nayarit, mejores de lo que hemos logrado y no es producto de una casualidad, sino de una causalidad y yo reto para que así sea, que el gobierno que habrá de sucederme en dos años y dos meses, supere con creces lo que hemos hecho, que no digan: hicimos obras, pero pedimos tanto dinero y dejamos deudas, hicimos obras, pero dejamos de pagar, no, aquí se debe de hacer obras basadas en el esfuerzo de conciencia de voluntad y de tezón, aquí no hemos pedido dinero prestado a largo plazo, aquí no hemos vendido activos, aquí no hemos dejado de hacer obras, somos el gobierno, y lo pongo un escupido nacional, que más ha hecho obras en la historia de Nayarit y en la historia de México con recursos y esfuerzos propios, y ahora somos sujetos análisis de escenarios globales como ya ha ocurrido" finalizó Navarro Quintero.