Maestros toman y botean caseta de cobro Chiapa de Corzo-San Cristóbal por tercer día consecutivo

Por tercer día consecutivo maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron y botearon en la caseta de cobro del tramo Chiapa de Corzo a San Cristóbal en Chiapas.

Aunque con poca participación de los docentes, realizaron esta acción de acuerdo al paro indefinido nacional por lo que de manera simultánea se movilizaron en otras regiones de Chiapas como Costa Grande, Frailesca, Petróleos y Cañera, informó Alfonso López Encin, coordinador suplente de la Coordinadora Regional del Trabajo de Chiapas de la Sección 7 del CNTE.

Comentó que las acciones continuarán pues el Gobierno Federal sigue sin darles soluciones a sus peticiones por lo que la instrucción es de seguir con el paro indefinido.

Asimismo informó que para el día de mañana viernes los maestros de la zona Altos van a bloquear la carretera de San Cristóbal para intensificar más las protestas. Señaló que sus líderes nacionales han informado que no se van del Zócalo de la Ciudad de México y por tanto ellos tienen que realizar acciones en los demás estados.

"No hay nada al momento, el Gobierno Federal sigue con las mismas ofertas y los compañeros de la Comisión Nacional Negociadora, pues están bajando la información a las bases que están plantados en la Ciudad de México y son las bases que no quieren retirarse porque pues consideran o consideramos todos que no lo que oferta el Gobierno Federal no reúne lo que son las demandas centrales del movimiento, la lucha va a seguir", apuntó.