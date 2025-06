Gobierno de Nayarit rehabilitará parques de skate en Tepic tras construcción de nuevo estadio

Para el mejoramiento de espacios el uso recreativo, convivencia deportiva y familiar el gobierno del Estado que encabezada por Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que el parque skateboard ubicado en la Loma en Tepic Nayarit será rehabilitado así como el que se encuentra en el recinto ferial de la capital del estado, esto como respuesta para las y los jóvenes que asiduamente participaban en un espacio donde hoy se construye el nuevo estadio de fútbol Nicolás Álvarez Ortega.

"Yo traté de entender a la población en general y al deporte en particular que había un vacío de dolor y en cuanto a las instalaciones que estaban en muy demeritado estado desde que las construyó un gobierno estaban en total abandono y no había ni siquiera luces, hacían acciones impropias por la noche y llegó a haber accidentes, traté de construir el estado de ánimo, construyendo nuevamente el estadio de fútbol a la par del estado de béisbol que se hizo. Yo le pediría a la ciudadanía y a los periodistas que no se confrontaran, pero sí defendieran los proyectos que ustedes consideran que son de beneficio social, ya buscamos en la Loma, la doctora mi esposa Beatriz, y se dio la oportunidad de que acondicionemos para las patinetas unas pistas que se habían dejado en desuso en La Loma y empezar a construir en el área de la feria nuevas instalaciones para ese propósito" declaró Navarro Quintero.