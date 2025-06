Conmemoran tragedia de la guardería ABC con marcha

Minutos antes de las 18:00 horas, personas vestidas de blanco, con pancartas y globos, llegaron a la esquina de la calles Ferrocarrileros y Mecánicos, en la colonia Y Griega, donde están las ruinas de la Guardería ABC, lugar donde hace 16 años 49 niñas y niños perdieron la vida en un incendio.

Se trató de la marcha por el 16 aniversario de esta tragedia, hoy el sentimiento de rabia, indignación y tristeza es igual que la primera. Este 5 de junio el calor en Hermosillo llegó a 42 grados, poco a poco descendía el sol y en punto de las 18:08 horas, la banda de guerra tocó la marcha fúnebre que dió inició a una marcha más.

Al frente, los padres del Movimiento 5 Junio, detrás deudos de la Guardería, la banda de guerra, zanqueros de la escuela de artes de la Universidad de Sonora, luego 49 banderas rosas y azules, y detrás sociedad, adultos, niños y hasta mascotas, mostrando solidaridad.

Los gritos son los mismos, ABC ni perdón ni olvido, ABC Nunca Más, y al nombre de cada uno de los niños y niñas que fallecieron, el grito de "no debió morir". A las 18:45, el contingente llegó a la parroquia de San Juan, que los recibió con 49 campanadas y ahí se soltaron los globos blancos, también un total de 49.

La marcha siguió hacia el norte por el bulevar Vildósola, en el camino más gente se sumaba y los automovilistas volvían a mostrar su solidaridad con los padres y familiares de la Guardería ABC.

El sol se ocultaba en el horizonte cuando la manifestación llegó a su último trayecto, pasando por el edificio de la Fiscalía de Sonora, lugar donde nunca ayudaron a los padres.

Exigen justicia para los niños

Unos 15 minutos antes de que el reloj diera las 20:00 de la noche, la marcha llegó a las escalinatas del Museo Biblioteca de la Universidad de Sonora, donde había sillas esperando ser llenadas, un micrófono y bocinas dónde de nuevo se dió el pase de lista de los fallecidos.

Finalmente se leyó el manifiesto a la nación a 16 años del incendio de la Guardería ABC, donde se denunció que la justicia no llega, pues las 19 personas sentenciadas por este crimen usan prácticas dilatorias para no cumplir su pena y no hay nadie en la cárcel.

También existen más de 30 sobrevivientes que no son reconocidos como lesionados y su atención médica no es completa y que la Ley 5 de Junio, que regula estancias infantiles, no se cumple en todo el país.