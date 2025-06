Claudia Sheinbaum propone espacios libres de celulares para los menores de edad

Aunque señaló que en su gobierno se le apuesta a informar antes que prohibir, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró favorable que las niñas y niños cuenten con espacios “donde no tengan que estar utilizando el celular”.

Durante la conferencia se le cuestionó que en Jalisco se presentó una iniciativa para prohibir el uso de celulares en los salones para quitar distracciones. La presidenta Sheinbaum Pardo declaró que “nosotros somos más de la idea de educar e informar y que la decisión sea individual antes que prohibir”.

Sin embargo, resaltó que “es importante que pues el celular no se está utilizando en clase, el recreo, que los niños tengan un espacio en donde no tengan que estar utilizando el celular”.

Destacó la importancia de orientar, más no prohibir, el uso de celulares en niños estudiantes

FOTO: Pixabay

Expondrán consecuencias del uso excesivo de celular en infancias

La titular del Ejecutivo Federal señaló que en la mañanera se podría presentar estudios del impacto que tienen las niñas y los niños el uso intensivo de dispositivos con problemas de aprendizaje, entre otros muchos temas.

“Entonces es importante que se oriente, que no se use, ya la prohibición, pues es una decisión de cada entidad. Nosotros somos mucho más de la idea de que cuando se asume conscientemente más que una prohibición de que no es correcto, es mejor la voluntad de la persona del niño de la niña que aprenda porque no debe usarse”, recalcó.

La titular del Ejecutivo Federal señaló que en el caso de la restricción para la venta de la comida chatarra en las escuelas públicas fue una decisión que se tomó al final de la administración pasada.

“Y que nosotros continuamos, ahí sí es un asunto directo de salud pública en donde pues las afectaciones que estamos viendo”, dijo.

edg