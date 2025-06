Chary Cambero, colaboradora de El Heraldo Media Group, recibe el Premio Estatal de Periodismo de Nayarit 2025

“La ruta del Tequila, Ixtlán, un tesoro turístico de Nayarit”, texto escrito por Chary Cambero, fue el elegido como el ganador en la categoría de reportaje del Premio Estatal de Periodismo de Nayarit 2025. En total hubo 10 categorías que fueron galardonadas por parte del comité organizador.

El trabajo de la jefa de información de El Heraldo Radio Tepic fue elegido sobre todos los concursantes después de que un jurado calificador determinara que cumplía con las cualidades de ser una labor informativa de calidad y creativa. Este escrito habla sobre un recorrido que la profesional de la información hizo al pueblo mágico de Ixtlán para conocer la diversidad de su oferta histórica, gastronómica y cultural.

"Con mucho orgullo les comparto mi alegría: con un trabajo que realice para Heraldo Radio Tepic y El Heraldo de México", fue el mensaje con el que la periodista dio a conocer a esta mesa de redacción sobre el galardón que recibió de las manos del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

Chary Cambero se destaca dentro de la planeación y ejecución de materiales de carácter informativo en Nayarit.

"El periodismo turístico no es menor, ni decorativo": Chary Cambero

Sobre la relevancia de la fuente turística dentro de las coberturas periodísticas, la profesional de la pluma indicó que no se debe menospreciar la labor que realizan las personas que hablan de estos temas, ya que son de relevancia no solamente para las personas que buscan visitar un lugar, sino un testimonio del país.

"Es una forma legítima del periodismo narrativo, documental y social", dijo en entrevista.

Chary Cambero aseguró además que las personas que llevan a cabo esta labor la realizan con profesionalismo por medio del trabajo de investigación, las entrevistas, la verificación de datos y la construcción de historias que pueden ser atractivas, pero no por ello menos rigurosas.

"Estoy convencida de que necesitamos más espacios editoriales serios que apuesten por este género con la misma exigencia que otros campos", dijo.

Además de esto indicó que es una prioridad que los periodistas de esta rama sigan en capacitación y especializándose para generar contenido que genere contexto, análisis y un enfoque más crítico que no sacrifique la creatividad ni el atractivo de un texto.

"El turismo también se puede escribir con el corazón, así lo hago yo", dijo.

El periodismo de turismo puede ir más allá del paisaje bonito: Chary Cambero

La profesional de la información aseguró que la disciplina permite ver al turismo como algo que va más allá de la postal o del dato al azar, debido a que permite transmitir la belleza del mundo con profundidad y contando sobre las tradiciones, la cultura, así como con la historia de las personas.

"Cuando el reportaje turístico se conecta con lo humano y lo histórico deja de ser algo frívolo para convertirse en una herramienta poderosa de identidad, desarrollo económico y valoración del patrimonio".

Como cada año, el Congreso del estado lanzó la convocatoria para que periodistas de Nayarit presenten sus trabajos en diferentes categorías, en esta edición, Rosario Angélica Cambero Valenzuela, mejor conocida como Chary Cambero, jefa de Información de Heraldo Radio Tepic, fue laureada con el trabajo publicado el 17 de marzo del año en curso en el espacio de Noticias Heraldo Tepic y en El Heraldo de México.

“Hoy es un día muy especial, no solo por el reconocimiento que recibimos, sino porque en este recinto me encuentro con rostros conocidos y entrañables: compañeras y compañeros de prensa con quienes he tenido el privilegio de coincidir en redacciones, cabinas, foros, eventos y coberturas desde hace 37 años. En lo personal, me conmueve poder seguir ejerciendo el periodismo de una manera dinámica, viva, apasionada, pero, sobre todo, en un ambiente de tranquilidad, respeto y libertad, algo que no se puede dar por sentado y que debemos cuidar siempre como sociedad”, dijo Chambero durante la entrega del reconocimiento.

La periodista también agradeció la oportunidad colaborar con Heraldo Media Group en Tepic, con un reconocimiento especial a sus directivos:

“Gracias a Heraldo Media Group, al director general de El Heraldo de México, Franco Carreño, al director general de Heraldo Radio, Adrián Laris y a Oscar Herrera, director regional de Heraldo Radio, por darme la confianza y la oportunidad de vivir —en este otoño de mi vida— lo que soñé hacer desde que era niña: dedicarme al periodismo con todo el corazón”, expresó la galardonada. No es el primer premio que recibe la comunicadora. FOTO: Archivo.

¿Quién es Chary Cambero?

Chary Cambero es licenciada en Periodismo por el George Brown College de Toronto, Canadá. Con más de 35 años de trayectoria en medios impresos, radio y televisión, ha destacado como reportera, cronista y conductora.

Inició su carrera a los 17 años en el periódico Meridiano de Nayarit y más tarde consolidó su perfil como cronista de turismo con la columna Crónicas de Viaje, publicada durante una década.

Ha sido jefa de Información en diversos medios, editora en Grupo Milenio, conductora de programas informativos en televisión y radio, y responsable de estrategias de prensa en el ámbito político.

Actualmente es jefa de Información en Heraldo Radio Tepic y colaboradora de El Heraldo de México, donde continúa su labor como periodista especializada en turismo, cultura e identidad.

Escucha el REPORTAJE AQUÍ