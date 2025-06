Caso Lorena Jacqueline: aseguran que Juan Antonio "N", el presunto feminicida de la joven, podría quedar libre

Familiares de Lorena Jacqueline Morales Valencia dieron a conocer que Juan Antonio “N”, el presunto feminicida de la joven de 28 años de edad, podría quedar en libertad debido a falta de pruebas, por lo que se hizo un llamado desesperado a la sociedad de León, Guanajuato para que ayuden a que este caso no quede impune, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Estas nuevas declaraciones de los familiares de Lorena Jacqueline fueron realizadas durante una entrevista con el periodista de investigación, Fabián Pasos “Mafian” y la encargada de ofrecer su testimonio fue una tía de la joven asesinada, quien por temas de seguridad solo se identificó como Alicia, además, señaló que ella también fue empleada de Juan Antonio “N”, de quien también ofreció algunos datos.

Lorena Jacqueline tenía tan solo 28 años de edad. Foto: fgeguanajuato

Durante la charla con “Mafían” Alicia señaló que su sobrina Lorena Jacqueline salió a buscar trabajo la mañana del jueves 22 de mayo, sin embargo, ya nunca regreso y tras reportar su desaparición ante la Fiscalía de Guanajuato señalaron a Juan Antonio “N” como posible responsable de la desaparición de la joven debido a que constantemente la acosaba.

Noticias Relacionadas Revelan la ÚLTIMA FOTO familiar que publicó el hombre que asesinó a su esposa y a sus dos hijos

La señora Alicia señaló que Lorena Jacqueline había dejado de trabajar en el negocio de comida de Juan Antonio “N” en abril precisamente por el acoso que sufría y mencionó que una vez que se levantó el reporte de la desaparición de su sobrina la Fiscalía de Guanajuato buscó al ex jefe de la joven para interrogarlo y fue ahí donde reconoció haber visto a su ex empleada la mañana el jueves 22 de mayo, señaló que estuvieron en su departamento y que después ella se retiró en un Uber, no obstante, su tía señaló que la ubicación de su celular nunca se movió del domicilio del sujeto detenido, por ello es que acudieron al sitio para exigir que las autoridades ingresaran a su vivienda.

¿Por qué podría quedar libre Juan Antonio “N”, el presunto feminicida de Lorena Jacqueline?

De acuerdo con las declaraciones de Alicia, la tía de Lorena Jacqueline, personal de la Fiscalía de Guanajuato les indicó que Juan Antonio “N” podría quedar en libertad si no presentan pruebas fehacientes de que la joven estuvo con su ex jefe antes de desaparecer, por lo que hizo un llamado a toda la población de León para poder obtener alguna grabación que compruebe lo antes mencionado y señaló que la última ubicación donde fue vista su sobrina fue en el Oxxo de Francisco Villa.

Justicia para Lorena Jacqueline!, localizaron su cuerpo en San Felipe, Guanajuato, su jefe Juan Antonio la asesino, fue grabado cargando su cuerpo donde vivían En León y luego sacando una maleta con sus restos (Información en el enlace) https://t.co/6OX1f4mwwo pic.twitter.com/08bDu5c78V — Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) June 4, 2025

Cabe señalar que, la detención de Juan Antonio "N" se originó después de que se filtraran de forma anónima un par de videos en el que se le pude ver manipulando un bulto que parece ser un cuerpo, el cual, posteriormente habría ocultado en una maleta para subirlo a su auto y abandonarlo en una carretera a las afueras de la ciudad de León.

Es importante señalar que, la Fiscalía de Guanajuato todavía no ha emitido información oficial en torno a este mediático caso, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando dicha institución ofrezca más información en torno al asesinato de Lorena Jacqueline, cuyo cuerpo fue sometido a distintos estudios para poder determinar las causas exactas de su muerte antes de ser entregado a sus familiares.