Diálogo con la CNTE, no represión: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que se privilegiará el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), “el diálogo es lo importante, nosotros no vamos a usar la policía, ni la Guardia Nacional para reprimir nunca nadie”.

Durante la conferencia de prensa, se le cuestionó que si el Gobierno de México esperaría a que la CNTE decida dialogar porque ayer rechazaron asistir al diálogo a la Secretaría de Gobernación. La presidenta Sheinbaum Pardo declaró que “todavía están deliberando; vamos a esperar a ver cuál es su decisión”.

“Lo que es muy importante, es que el diálogo ha permanecido abierto nunca se ha cerrado la puerta al diálogo; nunca, siempre ha estado abierto y se han buscado distintas opciones y hay demandas pues que cómo se han planteado en las mesas con las y los maestros están en paro de la CNTE, pues que es muy difícil cumplir porque no hay el presupuesto suficiente, vamos a esperar el día de hoy”.

De las afectaciones que están reportando los comerciantes por el plantón del magisterio disidente, la titular del Ejecutivo Federal indicó que ante manifestaciones sociales, hay apertura para negociar.

“El diálogo es lo importante, nosotros no vamos a usar la policía, ni la Guardia Nacional para reprimir nunca nadie. Entonces se busca siempre el diálogo no estamos de acuerdo, pues no, no estamos de acuerdo, pero un gobierno responsable tiene que buscar siempre esquemas de diálogo frente una protesta social”

—Presidenta, ¿si usted se reuniría con ellos no desactivaría estos movimientos que afectan a millones?, se le cuestionó.