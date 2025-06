Caso Valeria Márquez: Aseguran que el papá de la influencer saqueó su departamento por polémico motivo

El asesinato de Valeria Márquez sigue dando de qué hablar y ahora fue el papá de la influencer quien acaparó la atención de los medios debido a que trascendió que acudió a la casa donde su hija pasó sus últimos días para saquear todas sus pertenencias debido a un cuestionable motivo, por lo que, como era de esperarse, esta situación generó todo tipo de opiniones en plataformas digitales.

Esta nueva información en torno al caso de Valeria Márquez fue difundida por el periodista de investigación, Fabián Pasos “Mafían”, quien durante una de sus últimas transmisiones en YouTube señaló que tras el asesinato de la influencer su tío y socio Armando, así como su pareja, “Moy”, se han visto severamente afectados económicamente y se informó que su situación se complicó aún más debido a que el padre de la también modelo fue a saquear la casa donde la joven de 23 años vivía junto a ellos.

“Hasta el colchón movió”, aseguran que el papa de Valeria Márquez saqueó la casa de la influencer

De acuerdo con la información presentada por “Mafían”, el padre de Valeria Márquez, cuya identidad no ha sido revelada, acudió a saquear la casa donde su hija vivía junto a sus socios con la intención de encontrar objetos valiosos y dinero con el objetivo de poder recuperar parte del préstamo que le hizo a su hija para que pudiera montar su lujoso salón de belleza, sin embargo, la fuente anónima presentada por el periodista refirió que el padre de la joven no encontró mucho, pues la joven no tenía tanto dinero como se aseguró en distintos medios.

Noticias Relacionadas Hallan sin vida a Lorena Jacqueline tras 12 días desaparecida, su jefe es el principal sospechoso del feminicidio

“El papá ya exigió todo, que se va a quedar con todo por el dinero que le prestó a Valeria y le valió madre que sus tíos pusieran porcentaje de inversión (…) el papá fue a sacar todas sus cosas de la casa de los tíos, te habló absolutamente de todo, se quería llevar hasta las cosas de ellos, pero ahí sí ya no se dejaron, claramente él estaba creyendo todo lo que decían en las redes y exigía que le dieran todo lo que tenía Valeria, ya que hasta el colchón movió, no encontró nada, porque no existía tal cosa”, expresó una fuente cercana a los tíos de Valeria Márquez, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

Valeria Márquez fue asesinada a tiros en plena transmisión en vivo para TikTok. Foto: IG: v___marquez

Cabe destacar que en alguna ocasión la propia Valeria Márquez señaló que fue su papá quien le hizo un préstamo para que pudiera abrir su estética y que se encontraba trabajando para poder pagarlo, sin embargo, se desconocía que estuviera asociada con su tío Armando y su pareja, con quienes también vivía, además, tras la filtración de esta información, “Mafián” invitó a Armando y a “Moy” a que salgan a hablar sobre la situación vulnerable en la que quedaron tras el mediático asesinato de su socia, sin embargo, se desconoce si tienen contemplado ofrecer declaraciones.

Cabe destacar que, a casi un mes del asesinato de Valeria Márquez todavía no se reportan personas detenidas y solo se sabe que la Fiscalía de Jalisco se encuentra trabajando sobre tres principales líneas de investigación, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando emitan una nueva actualización del caso.