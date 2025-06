Bajo la dirección de Jorge Esquinca, INVEA intensifica acciones de verificación

Jorge Salvador Esquinca Montaño, director general del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) de la Ciudad de México desde febrero de 2015, informó sobre las acciones recientes emprendidas por el organismo a su cargo para mejorar la seguridad y el orden en la capital del país.

En entrevista con Alarcón en el programa de Tal Cual por Heraldo Televisión, Esquinca Montaño explicó que el INVEA tiene como objetivo principal asegurar que los establecimientos mercantiles y las obras en desarrollo cumplan con la normativa vigente, a fin de garantizar espacios seguros para la ciudadanía. El funcionario destacó que su gestión se ha centrado en intervenir especialmente en aquellos establecimientos identificados como generadores de violencia, como los que venden alcohol a menores de edad o provocan riñas y disturbios.

De enero a la fecha, el INVEA ha verificado alrededor de 1,200 establecimientos, de los cuales aproximadamente 490 han sido suspendidos por no cumplir con los requisitos legales, entre ellos, operar sin permisos, vender sustancias no autorizadas, cerrar fuera de horario o ubicarse en zonas no permitidas.

La mayoría de estos lugares no contaban con los permisos necesarios. No hubo autorización para vender alcohol en ciertas zonas o en determinados horarios”, precisó Esquinca Montaño.

"Hemos suspendido alrededor de 490 establecimientos que no cumplían, que eran generadores de violencia, que vendían alcohol a menores" Foto: Heraldo Televisión

Seguridad y bienestar en la CDMX

En el ámbito de seguridad, Esquinca mencionó que su experiencia previa en la Secretaría de Gobierno y en áreas de Seguridad Ciudadana ha permitido enfocar los esfuerzos del INVEA hacia la prevención de riesgos en espacios públicos y privados.

Asimismo, indicó que el Instituto trabaja en coordinación con otras dependencias, como la Secretaría de Protección Civil, con quienes se realizó la clausura temporal de la plaza comercial ubicada en Izazaga, misma que fue reabierta tras regularizar su situación legal y atender observaciones de seguridad.

“Se regularon, pagaron multas, se hicieron algunos ajustes que les hizo el señalamiento la Secretaría de Protección Civil y entonces es como se pudo reaperturar”, dijo Jorge Salvador Esquinca.

El director general también señaló que el INVEA no solo se encarga de establecimientos mercantiles, sino también de verificar obras de construcción, transporte público y planteles escolares privados, asegurando que estos operen conforme al marco normativo en materia de desarrollo urbano y seguridad estructural.

Finalmente, subrayó que el objetivo de las intervenciones del INVEA no es punitivo, sino preventivo.