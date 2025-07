Tabe llama al Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX a frenar aval a construcciones irregulares en Miguel Hidalgo

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, lanzó un llamado al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA CDMX) para dejar de amparar construcciones irregulares en la demarcación. Señaló que algunos magistrados actúan de forma sospechosa al conceder suspensiones a obras clausuradas, pese a que carecen de permisos vigentes, violan uso de suelo y atentan contra el medio ambiente.

Durante una conferencia de prensa, Tabe advirtió que estas resoluciones vulneran los derechos de los vecinos y favorecen intereses privados por encima de la legalidad. Recalcó que su administración apuesta por el desarrollo y la inversión, pero sin corrupción ni influyentismo, denunciando que algunas obras reabren operaciones “desde un escritorio” gracias a estas resoluciones judiciales.

El alcalde pidió al TJA CDMX revisar de fondo los expedientes y resolver conforme a la ley, no a intereses particulares. “Queremos más inversión, pero sin corrupción. Que no se pasen de la raya”, sentenció. Recordó que no permitirá decisiones que afecten el patrimonio ni el entorno de las familias en Miguel Hidalgo.

Obras irregulares, con aval judicial

Tabe exhibió seis construcciones irregulares que, pese a incumplir con normativas y causar daños ambientales, han recibido permisos para continuar. Entre ellas, destacó Arquímedes 32 y Enrique Wallon 433, en Polanco, con manifestaciones vencidas y certificados anulados, y Paseo de Lomas Altas 193, que construye sin registro de manifestación. Señaló que estas obras cuentan con la protección del Tribunal.

Seguridad, con cifras a la baja

En otro tema, el edil informó que, según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, en junio se registró una reducción del 17% en delitos de alto impacto en comparación con el mismo mes de 2024. Tabe reafirmó su compromiso con la seguridad y el orden urbano, acompañado por autoridades de Gobierno, Jurídico y Protección Civil de la alcaldía.