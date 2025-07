Lluvias en Guadalajara por llegada Flossie, huracán de categoría 2, consulta el clima hoy 1 de julio

Debido a la tormenta tropical Flossie que ya se convirtió en Huracán 1 y según información del Servicio Meteorológico Nacional este martes 1 de julio entrará a fase 2 provocará lluvias fuertes en Guadalajara y en otros municipios de Jalisco, sobre todo en la zona de la costa, por lo que es importante tomar precauciones y estar alerta a cualquier información emitida por las autoridades correspondientes.

Por lo que después de un inicio de semana marcado por lluvias constantes, la ciudad de Guadalajara se prepara para otra jornada con condiciones inestable, debido a la llegada de Flossie, que sigue dejando su huella en todo Jalisco y otros estados del occidente de México.

Pero en lo que respecta a Guadalajara, este martes 1 de julio, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte de la Zona Metropolitana, en donde se prevé un día de cielo cubierto, ambiente fresco y tormentas eléctricas intermitentes, razones suficientes para mantenerse alertas a cualquier cambio en la condición climatológica por riesgo de inundaciones, deslaves y acumulación de agua en zonas urbanas.

El clima en Guadalajara 1 de julio. Foto/meteored

¿Cómo será el clima este martes 1 de julio en Guadalajara?

Durante la jornada se espera un cielo mayormente nublado con chubascos desde la madrugada. Las lluvias podrían intensificarse hacia el mediodía y la tarde, acompañadas de actividad eléctrica, viento y posible caída de granizo. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25 grados, con una sensación térmica ligeramente más baja debido a la humedad. También se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora, sobre todo en zonas abiertas de la ciudad.

De las 2:00 AM hasta las 8:00 AM el cielo se percibirá parcialmente nubosos, será hasta las 11:00 AM cuando empiecen las primeras lluvias en la ciudad, aunque se percibirán débiles, mientras que las 2:00 PM regresará el cielo con nubes hasta el anochecer, según el reporte de Meteored.

Flossie toma fuerza y se convierte en huracán. Foto/smn.conagua.

¿Qué medidas deben tomar ante la llegada del huracán Flossie?

Ante estas condiciones del clima, Protección Civil recomienda mantenerse en lugares seguros durante las tormentas eléctricas, evitar circular por zonas inundadas, y revisar el buen estado de coladeras y desagües en casa para prevenir filtraciones. Es importante asegurar objetos ligeros en patios y azoteas que puedan ser arrastrados por el viento.

También se sugiere preparar una mochila de emergencia con artículos básicos como linterna, baterías, documentos personales, agua potable y un radio portátil en caso de fallas eléctricas. Si se está en la calle al momento de una tormenta, lo mejor es buscar resguardo en un sitio cerrado y alejarse de árboles o estructuras metálicas.

De acuerdo con los pronósticos extendidos, las lluvias continuarán durante los próximos días, al menos hasta el jueves. Aunque Flossie podría perder fuerza conforme se aleje de las costas nacionales, la entrada de humedad y la inestabilidad atmosférica seguirán provocando condiciones lluviosas en gran parte del occidente y centro del país.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (sur), Sinaloa (sierra y sur), Nayarit (norte, sierra y sur), Jalisco (oeste, costa y sur) y Guerrero (suroeste).

Viento de 90 a 110 km/h con rachas de 120 a 130 km/h: costas de Michoacán, Colima y Jalisco.