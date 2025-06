Familia regresa de Estados Unidos a México y descubre que su casa fue invadida por otras personas | VIDEO

En redes sociales se volvió viral el caso de una usuaria identificada como Daniela, quien denunció que la casa de sus padres ha sido ocupada por presuntos invasores, los cuales se resisten de desalojar la propiedad. En un video, compartido en TikTok, la joven detalló que sus padres construyeron su vivienda en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, pero, hace 20 años tuvieron que dejarla debido a que partieron a Estados Unidos, donde se establecieron por más de una década.

Daniela agregó que, tras su partida, sus padres le dejaron la casa encargada a un familiar, con quien acordaron que se rentaría la casa. De esta manera, la joven y sus padres partieron, mientras que su familiar rentó la casa a una familia con la que nunca tuvieron problemas. Sin embargo, el conflicto llegó años después, cuando la primer familia dejó la propiedad y se le rentó a una nueva familia, la cual solo cumplió con los primeros meses de renta.

Según Daniela, las nuevas personas que ocuparon su casa dejaron de hacer los pagos y se negaban a dar la cara cuando sus seres queridos acudían al domicilio. Ante esta situación, la madre de Daniela contrató a varios abogados, esto con el objetivo de desalojar a las personas que vivían en su casa de forma irregular; no obstante, debido a que Daniela y sus padres se encontraban en Estados Unidos, el proceso se alargó y, hasta la fecha, no se ha podido resolver.

"Que impotencia encontrar mi casa invadida por ustedes, personas que no tienen vergüenza ni dignidad. Les platicó somos originarias de Tampico Tamaulipas, nos fuimos a Estados Unidos a trabajar, como muchos mexicanos, hace aproximadamente 10 años. Dejamos la casa a carga de un familiar, quien dejo meter a estás personas que salen en el vídeo. Me presento con ellas con mis papeles para comprobar que es mi propiedad y es así como responden. No tienen vergüenza, todavía que llevan 10 años sin pagar renta", se lee en la descripción del clip.

Denuncian que los supuestos invasores no han respondido a la familia

Las personas que viven en el domicilio aparentemente habrían dejado de pagar renta. Foto: TikTok / @highdaniela

La joven afirmó que, con el objetivo de recuperar su casa, sus padres decidieron regresar a México y enfrentar a los supuestos invasores, quienes se rehusan a salir de la vivienda. Daniela detalló que su madre cuenta con las escrituras de la propiedad y que, además, todos los servicios de la casa siguen saliendo a nombre de su familia y no al de las personas que habitan el domicilio. La joven añadió que, hace unos días, su madre fue a lanzar arena frente a la entrada de la vivienda, para presionar a los presuntos invasores a dar la cara.

En aquella ocasión sí salieron las personas que viven en la casa, pero, según Daniela, se comportaron de forma violenta contra su madre, pues la insultaron y la menospreciaron por haber estado viviendo como migrante en Estados Unidos; además, se negaron a salir de la casa, pues aparentemente alegan que la propiedad es suya, aunque se negaron a mostrar documentos que acrediten sus dichos, por lo que ahora, Daniela y su familia piden apoyo.

Familia pide apoyo para desalojar a los presuntos invasores

Finalmente, Daniela confirmó que su madre ya acudió ante las autoridades y pidió una orden de desalojo contra la familia que vive en su propiedad, pero le indicaron que esto podría tardar de 6 meses a un año, por lo que ella pide el apoyo de la comunidad para así conseguir que los supuestos invasores le den la cara a su familia y puedan entablar un diálogo; agregó que nadie de su familia está amenazando a las personas que viven en la casa, pero que sí desean poder hablar, para que, en caso de que haya algún mal entendido, esto se aclare y sus padres puedan recuperar su vivienda.

"No estamos amenazando, en ningún momento se amenazó. Si les llegan comentarios no es mi problema. Exponerlas en redes sociales fue mi idea, para que les de vergüenza (...) yo le he mandado mensajes a la chava y no me contesta, por qué no me dice: 'hay que hablar, hay que tratar de arreglar el problema', pero no, en vez de eso se burlan. Hemos ido con las autoridades (...) se tarda de seis meses a un año, pero como sea ya se está sacando. Hemos tratado de todas las maneras legalmente", fueron las palabras de Daniela en su clip, el cual ya suma más de 20 mil "me gusta".