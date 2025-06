El objetivo es erradicar por completo el huachicol, asegura Sheinbaum: "No vamos a cubrir a nadie"

Después del golpe que se le dio a una red de huachicol, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo es erradicar por completo el robo de hidrocarburos.En la Mañanera de este 30 de junio, la mandataria aseguró que le están dando continuidad al trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El objetivo es erradicar el huachicol por completo. El presidente López Obrador avanzó mucho y nosotros estamos dando continuidad y logrando investigar más de grupos delincuenciales que también la otra que es ¿dónde venden ese combustible robado?, las investigaciones continúan”, aseguró la presidenta en Palacio Nacional.

Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) junto con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, Pemex y autoridades locales, en Querétaro, Ciudad de México y Estado de México, tras ejecutar 12 órdenes de cateo, realizaron un decomiso histórico, donde fueron detenidas 32 personas, aseguraron armas de fuego, vehículos de alta gama y tractocamiones con semirremolques utilizados para el trasiego de combustibles.

Durante más de seis meses de trabajo se desarrollaron líneas de investigación respecto a una célula delictiva dedicada al robo y comercialización de hidrocarburo que operaba en la zona centro del país, con ello, se ubicó a sus integrantes, así como los diferentes domicilios donde se resguardaban y los predios que eran utilizados para guardar las unidades que transportaban el combustible extraído de manera ilícita.

En 6 meses de trabajo se desarrollaron varias líneas de investigación. Foto: Cuartoscuro

Realizan decomiso histórico

Como resultado de los operativos se aseguraron 21 tractocamiones, 14 semirremolques, cinco remolques, un Dolly, 14 contenedores tipo tanque y autotanques, ocho pipas, cinco cajas secas, un tanque estacionario, 48 vehículos de alta gama, un autobús, 12 motocicletas, 36 armas de fuego, más de 700 cartuchos, una bodega de almacenamiento, diversas dosis de droga y cajas de medicamento controlado, además se clausuraron dos tomas clandestinas y se aseguraron casi 16 millones de pesos en efectivo. Tras ser cuestionada, la titular del Ejecutivo señaló que también se investiga la llegada de combustible de otros países.

“Éste es un grupo que obtenía el combustible de los ductos de Pemex, ayer lo explicó el gabinete de Seguridad, muy bien armado, y es una investigación que fueron cerca de seis meses de trabajo y por otro lado también hay investigaciones de combustible que, ya menos, pero encontramos que llegaba a través de puertos, principalmente, también algunos puertos terrestres, pero principalmente puertos marítimos”, sostuvo.

Agregó que se trabaja para combatir la colusión de funcionarios de los distintos niveles, pues forma parte de la investigación que está trabajando la Fiscalía General de la República y el gabinete de seguridad.

“Lo estamos haciendo si no no hubiéramos o no hubiera dado este golpe tan importante que dio el gabinete de seguridad, es un trabajo, esto es un trabajo diario, no es que lleguemos a un punto y se terminó todo, no es de todos los días de todos los días de todos los días y darle continuidad de investigaciones que surgen y que de ahí van llevando, pues a distintos vínculos, ya el gabinete de seguridad, cuando venga, aquí les podrán dar más explicación.