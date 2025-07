Diputados avalan en lo general Ley contra Desaparición Forzada; crean CURP biométrica

Diputados aprobaron en lo general el dictamen relativo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, cometida por particulares y sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con 438 votos a favor y 38 en contra, y que usará una Plataforma Única de Identidad con datos privados de los mexicanos, como CURP, biometría y de registro de telefonía celular.

De acuerdo con el dictamen, la Clave Única de Registro de Población (CURP) servirá como elemento base de identificación de las personas y se incorpora la Plataforma Única de Identidad, como herramienta que facilitará la búsqueda y localización de personas desaparecidas, conectada a otras bases de datos, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos; para realizar búsquedas continúa.

Establece la obligación de todas las autoridades y particulares de cualquier naturaleza que, por sus funciones o actividades desempeñadas, tengan a su cargo datos biométricos o cualquier otro dato identificativo de personas, para que permitan la consulta de la información a la Fiscalía General de la República, Fiscalías Locales, instituciones de seguridad pública que integran el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo Federal, así como al Centro Nacional de Inteligencia.

Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, con la finalidad de que las autoridades puedan conocer sus registros, bases de datos o sistemas de información, para las acciones de investigación que lleven a cabo sin que se vulnere el derecho de protección de datos personales.

La Plataforma Única de Identidad facilitará la búsqueda y localización de personas

Advierten de los riesgos de usar datos biométricos

Paulina Rubi del PAN expresó que es desafortunado que un tema tan noble busque “ejercer un control absoluto de la población y se deben separar estas discusiones y esta reforma tiene un nombre y apellido, Teuchitlán, Jalisco, y se decía que no había dolor más grande que el de perder a un hijo, pero en México es también no saber dónde quedó, votaremos a favor de la reforma, pero está incompleta, porque son las madres las que han encontrado la información y son las que deberían ser reconocidas”, dijo.

Irma Juan Carlos de Morena explicó que esta propuesta no es una mera enmienda legislativa, “es producto del diálogo entre autoridades y personas buscadoras y la sitúa como una declaración de principios más lacerantes la desaparición de personas, destroza familias y comunidades enteras, nosotros en la cuarta transformación no nos hacemos los ciegos esta propuesta se apega a los estándares internacionales”.

Patricia flores de MC explicó con datos que en este gobierno todo “se ha puesto peor con un 65 por ciento más de desaparición forzada, 42 personas al día y nadie le da la cara (...) desde MC hay que actuar y ya y votamos en la propuesta en lo general y así como está esta reforma no alcanza, centralizar y registrar y sin resultados, se quiere crear una base de carpetas, pero no basta, no se enfrentan fosas con hojas falta prevención y las garantías para que esto no esté pasando, quieren usar él CURP, pero puede ser peligroso, podemos confiar en que no se filtre o no se venda”.

