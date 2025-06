Tras elección, Morena ahora gobierna a más población en Durango y Veracruz, asegura Sheinbaum

Tras la elección del 1 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ahora la 4T gobierna a más población en Veracruz y Durango.

“Entonces, así que digan ‘qué mal le fue a la coalición Morena, Verde, PT en Durango y Veracruz pues no verdad. Se gobierna más población y en el caso de Veracruz considerando al PT es parte de la alianza, pues son 112 municipios frente a 103”, señaló en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

“Entonces todo esta cosa que salieron está en The Wall Street Journal que ‘qué mal le había ido’ pues no, no le fue mal”, afirmó.

Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo

FOTO: Antonio Nava

Morena en Durango

Con los resultados de PREP en Durango, dijo que la coalición Morena, PT, PVEM y otro partido local tenía en el 2022, 18 municipios y gobernaba 277 mil 524 personas.

“Es decir el 15.14% de los habitantes de Durango. PAN, PRI y PRD Tenían 15 municipios y gobernaban un millón 429 mil, bueno en total, porque era PAN, PRI, PRD, PRI y PRD, 20 municipios y gobernaban un millón más 119, más 3 mil 843, el 84.76% de la población. Y MC, un municipio .09% de la población”, dijo.

Sheinbaum presume resultados electorales de Morena en Veracruz y Durango

FOTO: Antonio Nava

“¿Cuál es el resultado de la elección del 2025? la coalición Morena, PT, Verde o Morena solo en algunos casos salieron juntos y en otros casos separados. Entonces en este caso son 16 municipios, pero se gobierna 33.05% de la población. Es decir; son municipios más grandes, mientras que se gobernaba antes de la elección el 15.1% de la población de Durango, a partir de la entrada de los nuevos presidentes municipales, pues se va a gobernar el doble de población de Durango”, añadió z

La presidenta Sheinbaum Pardo comentó que el PRIAN gobernaban 84% de la población y ahora va a gobernar el 64.98% de la población, y Movimiento Ciudadano de .09 a 1.9.Agregó que en Veracruz Morena, PT y Verde en 2021 gobernaban 103 municipios y 60.03% de la población y PRI, PAN, PRD gobernaban y hasta la fecha 61 municipios y 31.2% de la población.

“Entonces morena, verde y PT ganaron 112 municipios, o sea, tenían 103 y ahora tienen 112, gobernaban 60% de la población Y ahora van a gobernar 65% de la población”, afirmó.

