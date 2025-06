Sujeto confundido con agresor de chofer de camión en Guadalajara pide que dejen de amenazarlo | VIDEO

Debido a su parecido físico con el agresor de un conductor de autobús, en hechos que sucedieron hace algunos días en Guadalajara, Jalisco, un hombre ha recibido constantes amenazas de muerte desde hace algunos días.

Cansado de esta situación, Juan Molina, un guardia de seguridad que vive y labora en la Perla Tapatía, decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos, el acoso que ha sufrido y la falta de responsabilidad de personas en redes sociales y de algunos medios de comunicación que lo vincularon con la agresión.

“Buenas tardes, me presento, soy Juan Molina, el guardia de seguridad que hace días han estado acosando injustificadamente por algo que yo no hice. Ese accidente que pasó yo no lo provoqué ni mucho menos.

De acuerdo con Molina, el acoso por parte de usuarios de redes sociales ha llegado al punto que han publicado la dirección de su trabajo, por lo que teme que personas molestas se presenten allí y atenten contra su integridad física.

“Por ahí hace poco una señora publicó la ubicación de mi trabajo, me fueron a buscar, pero gracias a Dios no me localizaron. Pero si me hubieran localizado me linchan ahí y todo por culpa de las publicaciones que andan ustedes subiendo a redes sociales, nada más sin enterarse cómo están las cosas. Nada más ponen en riesgo la vida de gentes inocentes como yo”, denunció.