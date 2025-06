SSA prepara estrategia para los crecientes casos de dengue grave

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, señaló que el dengue sigue presente, por lo que presentó el Plan Anual con lo que se busca reducir el número de casos. En la conferencia de prensa matutina, dijo que de acuerdo a un comparativo entre 2024 y 2025 han aumentado los casos.

“Dengue no grave, teníamos el año pasado siete mil 527 casos, ahora tenemos mil 781. El dengue sigue presente, dengue con signos de alarma teníamos seis mil 870, ahora tenemos mil 921 y casos graves teníamos 480, ahora tenemos 155”, detalló.

Dijo que se registró un brote muy importante de dengue el año pasado y se presentó Plan de Capacitación para la Atención Médica, además de que en abril se inició con la dotación de insecticidas a todas las entidades en donde se presentan brotes de dengue, la transferencia del recurso para la adquisición de equipamiento y en mayo se implementaron en puntos específicos de mayor riesgo ciertas medidas como son los larvicidas, el rociado intradomiciliar y las nebulizaciones.

“A partir de junio, de junio a diciembre se intensificarán las acciones en áreas con presencia de casos y riesgo, también la liberación de mosquitos con una bacteria volváquia que explicaré más adelante y proyectos de investigación para el desarrollo de una vacuna contra el dengue”, dijo.

Llamó a la población general en mantener el patio limpio para no tener mosquitos acumulados. El secretario de Salud indicó que 59.5 por ciento de los casos confirmados se encuentran en Jalisco, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.

Por ello, detalló que se instalaron 207 mil 925 ovitrampas donde se detectan los mosquitos que están, los huevecitos infectados con la Aedes aegypti en las 32 entidades, 392 municipios y 701 localidades.

Dijo que se han nebulizado 462 mil 956 hectáreas y se han termonebulizado con equipo portátil 141 mil 507 hectáreas, y el número de casas en donde se ha establecido control larvario en el país es de seis millones 865 mil 918.

De los síntomas del dengue son fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular detrás en los ojos, dolor muscular, dolor en las articulaciones, náusea, vómito o exantema.

¿Cuándo es alarmante el dengue?

En tanto que los signos de alarma para una persona que tiene dengue son dolor abdominal intenso y continuo cuando aparece vómito persistente tres o más en una hora o cuatro o más en seis horas.

“Y lo que importa cuando alguien está en la área endémica es no usar antibióticos, pero fundamentalmente no usar ibuprofeno, aspirina o antiinflamatorios no esteroideos porque eso puede favorecer la aparición de sangrado y el caso grave que es el dengue hemorrágico”, puntualizó.



edg