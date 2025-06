Salomón Jara llama a maestros a retomar las clases en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, fue claro con el magisterio al asegurar que las respuestas a su pliego de demandas se han dado conforme a la capacidad económica de las autoridades -con lo que les dejó el PRI y el PAN-, por lo que los llamó a replegarse y regresar a las aulas.

“Nunca vamos a reprimir a nadie, no somos lo mismo, aunque los maestros nos califiquen de esta forma”, manifestó al referirse a una serie de exfuncionarios como Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual simuló reuniones con los profesores, pero no les cumplió.