Nueva Corte debe enfocarse al acceso pleno a la justicia, señala Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el nuevo pleno de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe enfocarse en el acceso total a la justicia a partir de septiembre.

En la conferencia dijo que en caso de que en el periodo de entrega-recepción se encuentren irregularidades, tienen que presentar denuncias incluso de tipo penal.

“Más ellos sí son los guardianes de la justicia, pero no debe haber desde mi punto de vista, no deben llegar a ser un asunto de persecución, si no deben de concentrarse en el acceso a la justicia y ya sí, encuentran algún problema, pues ya que se presente la denuncia administrativa o en su caso penal”, aseveró.