Mar de Fondo arrastra a 3 turistas en Acapulco, así fue el dramático momento | VIDEO

En redes sociales se hizo un viral un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que una serie de enormes olas provocadas por un Mar de Fondo arrastran a tres turistas en las playas de Acapulco, Guerrero y aunque distintos usuarios aseguraban que dicha grabación era producto de la Inteligencia Artificial, el autor de dichas imágenes ya salió a revelar la verdad en torno a este mediático clip que dejó boquiabierto a más de uno.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que de acuerdo con la información emitida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el Mar de Fondo es un fenómeno natural que se caracteriza por oleaje largo y continúo provocado por tormentas en el mar, en el territorio mexicano dicho fenómeno se presenta a lo largo del Océano Pacífico principalmente entre mayo y noviembre, es decir, durante la temporada de lluvias.

Las enormes olas provocadas por el Mar de Fondo casi llegaban hasta la Costera Miguel Alemán de Acapulco. Foto: IG: adolfokahan

Esta es la verdad detrás del impactante video en el que 3 turistas son arrastrados por el mar de fondo

Como se dijo antes, en plataformas digitales se hizo viral un video en el que se muestra el momento exacto en el que tres turistas son arrastrados en las playas de Acapulco por el intenso oleaje provocado por el Mar de Fondo, sin embargo, una de las principales reacciones de los internautas fue el calificar dicho contenido como una creación de la inteligencia artificial, sin embargo, el autor del video, el cineasta Adolfo Kahan, salió a aclarar qué hay detrás de su mediático clip.

Adolfo Kahan señaló a través de sus redes sociales que su video que se hizo viral no fue creación de la Inteligencia Artificial y señaló que grabó dichas imágenes con la ayuda un dron, no obstante, también que se hizo una corrección de color y algunos acercamientos se hicieron digitalmente, no obstante, descartó cualquier otra alteración de la imagen y mencionó que las imágenes se ven tan impactantes debido a que no es habitual ver una ola desde el ángulo que fueron captadas y mucho menos tan grandes.

Respecto a los tres turistas que fueron arrastrados por las enormes olas, Adolfo Kahan señaló que los hombres en cuestión entraron al mar pese a las advertencias de las autoridades y por voluntad propia decidieron retar a las enormes olas, las cuales, se puede apreciar los arrastran entre la arena, no obstante, cada vez que los sacaba el agua ellos decidían regresar, además, todo parece indicar que su arriesgada aventura no dejó ninguna consecuencia qué lamentar pues las autoridades acapulqueñas no tienen reportes de victimas por el Mar de Fondo.

Mar de Fondo seguirá afectando las playas de Acapulco este 3 de junio de 2025

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado de Guerrero infirmó que se tiene pronosticado que el Mar de Fondo prevalezca hasta este martes 3 de junio, además, se precisó que se esperan olas de hasta 2.4 metros con periodos de entre 16 y 18 segundos, así como con corrientes de retorno, dicho fenómeno se extenderá desde la costa de Chiapas hasta Sinaloa.

El Mar de Fondo prevalecerá hasta este 3 de junio en Acapulco. Foto: proteccioncivil.guerrero.gob.mx

Ante esta situación se recomienda evitar realizar deportes acuáticos, no introducirse al mar ni caminar sobre la franja de arena y al sector hotelero, restaurantero y de enramadas se les sugiere colocar banderolas rojas en zona de playas y prohibir que los bañistas se metan al mar, así como retirar cualquier tipo de mobiliario de la franja de la arena.