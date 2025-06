Este es el nuevo requisito para sacar la visa americana que se pedirá a partir de junio

No tendría por qué ser una odisea conseguir la visa americana si cumples con todos los requisitos que te solicitan a la hora de realizar el trámite, sin embargo, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, este proceso se ha convertido en algo hasta estresante para quienes quieren viajar al país vecino y no tienen todavía este documento en su poder.

A partir de este mes que recién comienza, aquellas personas que deseen realizar el trámite de la visa americana, deberán cumplir un nuevo requisito, más allá del formulario que se puede completar en línea (en el caso de la visa de turista B1/B2), así como el pasaporte tramitado en el país de origen.

Te vamos adelantando que tus redes sociales son tomadas en cuenta para este proceso de la solicitud de la visa americana, algo que incluso ha encendido las alertas en cuanto al manejo de la información privada de aquellos que quieran realizar el trámite para viajar próximamente a Estados Unidos.

Crédito: Archivo

¿Cuál es el nuevo requisito para sacar la visa americana en junio?

Desde el pasado 27 de mayo que se informó que las solicitudes de visas estudiantiles quedaban suspendidas, el Departamento de Estado, cuya vocera es Tammy Bruce, confirmó que empleará todas las herramientas posibles para investigar a aquellos alumnos y alumnas que soliciten este documento para viajar a Estados Unidos.

Este requisito que se solicitará no sólo a las y los estudiantes, sino a todo aquel que realice el trámite para obtener la visa, es la evaluación minuciosa del comportamiento digital, es decir, en redes sociales. Aunque en aquel momento no se informó sobre las publicaciones que podrían ser causantes para la negativa de la visa americana, sí se indicó que la revisión no es nueva, pero sí será más exhaustiva.

Tammy Bruce declaró que "cada país tiene derecho a saber quién intenta entrar y qué ha hecho esa persona", por lo que las revisiones o monitoreos serían exhaustivos para saber si se le niega —o no— la visa a los turistas que deseen entrar al territorio gobernado por Donald Trump.

Crédito: Freepik

¿Desde cuándo se aplica este requisito?

Aunque se informó que a partir de junio la revisión será más exhaustiva para saber el comportamiento digital de los solicitantes de la visa americana, este procedimiento se realiza desde el año 2019, cuando Donald Trump cumplía su primer periodo como presidente de Estados Unidos. Actualmente se realiza de manera más profunda en estudiantes, previendo que éstos sean los que tengan mayor actividad en plataformas digitales.

De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los requisitos para tramitar una visa son el llenado del formulario al que puedes tener acceso haciendo clic aquí, además de los siguientes documentos:

Nota verbal para solicitud de visa en original

para solicitud de visa en original Pasaporte oficial o Laissez-Passer vigente, en original y copia

o Laissez-Passer vigente, en original y copia 1 fotografía reciente con un máximo de 6 meses de antigüedad, con rostro visible y sin anteojos, a color, tamaño pasaporte, cuyas medidas deberán ser como mínimo 32.0 milímetros y como máximo de 39.0 milímetros por 31.0 milímetros, con fondo blanco y de frente.

reciente con un máximo de 6 meses de antigüedad, con rostro visible y sin anteojos, a color, tamaño pasaporte, cuyas medidas deberán ser como mínimo 32.0 milímetros y como máximo de 39.0 milímetros por 31.0 milímetros, con fondo blanco y de frente. Pagar el costo por derechos por la expedición de visa en pasaporte extranjero, que es de 53 dólares.

El Laissez Passer es el documento de identidad y viaje expedido por los organismos internacionales reconocidos por el Derecho Internacional, a sus funcionarios en un encargo, comisión oficial o viaje privado.