Brugada asegura que está controlada la emergencia por lluvias en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que la situación provocada por las lluvias registradas la noche del lunes se encuentra bajo control; “el día de hoy tenemos resuelto el tema”. También afirmó que la línea A del Metro se encuentra funcionando con normalidad.

La mandataria capitalina destacó que el plan Tlaloque, lanzado el viernes 30 de mayo, está dando resultados, además agradeció a las Secretarías y dependencias que se participaron para brindar apoyo ante la emergencia provocada por las intensas lluvias.

El Secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, calificó cómo exitoso el plan Tlaloque, pues en menos de 12 horas se dio respuesta a la emergencia que se estaba presentando por las lluvias. Dijo que se encuentran en alerta, pues también se esperan lluvias para la tarde y noche de este martes.

El programa Tlaloque se estará revisando de manera constante, para asegurar su reforzamiento. “Anoche entró en operación todas las instituciones cumplieron y hubo total coordinación”, mencionó Clara Brugada.

La mandataria explicó que la noche del lunes se registraron 10.2 millones de metros cúbicos de agua, con 73 milímetros de precipitación pluvial, lo que provocó 143 encharcamientos, de los cuales 77 fueron atendidos por la Secretaría de Gestión Integral del Agua; 53 fueron atendidos por los bomberos y más de 20 por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, junto con las alcaldías.

“Con el plan Tlaloque no tenemos problemas de algún sitio donde no se haya podido atender, se atendieron todos los casos” afirmó la jefa de Gobierno y comentó que no se cuenta con algún reporte de viviendas dañadas como en otras ocasiones. Además Clara Brugada dijo tener una gran experiencia en el tema de inundaciones.