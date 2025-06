Tarjeta INAPAM: lista de los APOYOS ECONÓMICOS que pueden solicitar los adultos mayores con su credencial

En abril de este año, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer en una de conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum que se buscaría que próximamente todos los adultos mayores que ya cuentan con su credencial del Instituto Nacional de Las Personas Adultas Mayores (INAPAM) puedan ser incorporados de manera automática a programas sociales como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Sin embargo, mientras eso no ocurre, las personas mayores de 60 años pueden realizar su registro para solicitar diversos apoyos económicos mediante su credencial del INAPAM, la cual cuenta como identificación oficial y lo mejor de todo es que no pierde su vigencia y al igual que la del Instituto Nacional Electoral, su trámite no tiene ningún costo.

Esta credencial se puede tramitar en diversos módulos que se encuentran ubicados en todo el territorio mexicano o las tiendas SUPERISSSTE, y no se requiere que el adulto mayor acuda directamente, en caso de alguna complicación de salud, ya que puede hacerlo algún familiar o persona cercana. Conoce aquí la lista de los apoyos económicos que se pueden solicitar con la tarjeta INAPAM.

Lista de beneficios con INAPAM. Foto: Fb/Ariadna Montiel

Lista de todos los apoyos económicos para adultos mayores con INAPAM

Una vez que se cuente con la credencial del INAPAM, las personas mayores de 60 años pueden presentarla como uno de los documentos que solicitan para de registrarse a los diversos programas sociales del Gobierno federal, tales como:

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , hasta que hayan cumplido los 65 años de edad, que es uno de los requisitos para la incorporación. Gracias a este apoyo, cada bimestre recibirán un monto de 6200 pesos en su tarjeta del Banco de Bienestar .

, hasta que hayan cumplido los 65 años de edad, que es uno de los requisitos para la incorporación. Gracias a este apoyo, cada recibirán un monto de en su . Además, aquellas mujeres que hayan cumplido 63 años, podrán solicitar el apoyo bimestral de 3,000 pesos al registrarse en el programa Pensión Mujeres Bienestar , con la cual se busca una mejor calidad de vida para las mujeres de la tercera edad. El periodo de registro se abre cada dos meses y para del 4 al 30 de agosto también podrán sumarse mujeres de 60 a 62 años.

, con la cual se busca una mejor calidad de vida para las mujeres de la tercera edad. El periodo de registro se abre cada dos meses y para del 4 al 30 de agosto también podrán sumarse mujeres de 60 a 62 años. El otro apoyo económico es la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que está abierto para hombres y mujeres desde los 60 hasta los 64 años, y mediante el cual reciben 3 mil 200 pesos cada dos meses.

Finalmente, el otro apoyo, se puede obtener si los adultos mayores forman parte del programa Vinculación Productiva del Instituto Nacional de Las Personas Adultas Mayores, mediante el cual tienen derecho a integrarse al mercado laboral en alguna empresa u organización y recibir hasta un salario mínimo.

Los depósitos se realizan en la tarjeta del Banco de Bienesta. Foto: Freepik/Gobierno de México

¿Cuáles son los requisitos para registrarme a los apoyos económicos?

Para solicitar alguna de las pensiones bimestrales del Gobierno federal, se debe contar con los siguientes documentos durante el registro:

Identificación oficial vigente (INAPAM, INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad)

CURP reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

En el caso del programa de Vinculación Productiva se debe tener 60 o más, tener la tarjeta INAPAM o alguna otra identificación oficial, así como el carnet de salud del IMSS o del ISSSTE.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial del INAPAM?

Si aún no se cuenta con la credencial del INAPAM, estos documentos deben entregarse en los módulos autorizados que hay en el país: